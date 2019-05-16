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09:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милуоки» обыграл «Торонто» и повёл в финале Восточной конференции

В первом матче серии финала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете взял верх над «Торонто Рэпторс» — 108:100.

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«Олени» уступили в стартовой четверти со счётом 23:34, но в остальных 12-минутках были сильнее.

Самым результативным игроком встречи стал форвард канадской команды Кавай Леонард, набравший 31 очко. 30 баллов в активе Кайла Лоури, реализовавшего 7 бросков из 9 из-за дуги. 15 очков в активе Паскаля Сиакама.

В составе победителей дабл-даблами отметились Брук Лопес (29 очков и 11 подборов), Яннис Адетокунбо (24 балла и 14 подборов) и Крис Миддлтон (11 очков и 11 подборов). Игроки «Милуоки» сделали на 14 подборов больше соперника.

«Милуоки» повёл в серии 1−0. Следующий матч также состоится на площадке «Бакс» 18 мая, начало — в 3:30 мск.

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