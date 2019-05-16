«Милуоки» обыграл «Торонто» и повёл в финале Восточной конференции
В первом матче серии финала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете взял верх над «Торонто Рэпторс» — 108:100.
В первом матче серии финала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете взял верх над «Торонто Рэпторс» — 108:100.
«Олени» уступили в стартовой четверти со счётом 23:34, но в остальных 12-минутках были сильнее.
Самым результативным игроком встречи стал форвард канадской команды Кавай Леонард, набравший 31 очко. 30 баллов в активе Кайла Лоури, реализовавшего 7 бросков из 9
В составе победителей
«Милуоки» повёл в серии 1−0. Следующий матч также состоится на площадке «Бакс» 18 мая, начало — в 3:30 мск.