Чемпион всё? «Уорриорз» снова проиграли дома, до победы «Торонто» — один шаг

Источник: nba.com

Четвёртую игру финальной серии НБА между «Голден Стэйтом» и Торонто окружало такое количество домыслов, что из них можно было бы составить пару романов. Правда, все эти домыслы касались физического состояния игроков «Уорриорз». Клэй Томпсон может вернуться, а может и не вернуться; Кевин Дюрант, скорее всего, вернётся, но за последнее время мы это слышали такое количество раз, что больше не верим; Кевон Луни оправился от повреждения и способен играть, но будет ли — хороший вопрос.

При этом действующие чемпионы НБА оказались в ситуации, когда проигрывать уже почти официально запрещено. Отдай ещё один матч на своём паркете — и отправишься в Канаду при 1−3. Это процентов на 80 (а то и больше) равносильно поражению в серии.

Чтобы такого не произошло, команде Стива Керра нужно было вырывать четвёртый матч.

И делать это без Дюранта — форвард «Уорриорз» всё-таки снова не был готов играть, и уже никто не удивится, если мы его больше не увидим в форме ГСВ. А вот Томпсон и Луни восстановились и вышли на паркет.

Сверхнастрой сыграл злую шутку с обеими командами — первые две минуты были похожи на что угодно, но точно не на матч финальной серии НБА. Каждый занимался на паркете не тем, чем, по идее, должен. Больше всего в этом «преуспел» центровой хозяев Демаркус Казинс, который за пару минут организовал три потери на ведении.

Но если игроки «Голден Стэйт» после стартового безобразия быстро пришли в себя и едва ли не впервые в этой серии не провалили начало матча, то «Торонто» ещё долго не мог успокоиться. Быстрее всех это сделал Кавай Леонард, который в первой четверти был единственным, к кому не было претензий — 14 очков из 17 командных. И да, особенно поражала цифра 17, ведь «Рэпторс» в этой серии ещё не набирали меньше 104 очков за вечер.

Это, конечно же, не значит, что сами «воины» были безупречны. Они тоже страдали из-за большого количества потерь и желания побыстрее расправиться с гостями. При том, что «Торонто» в первой половине попал всего два дальних броска из 17, команда держалась в пределах двух-трёх атак, и это было самым тревожным для «Уорриорз» — «динозавры» могли добавить в любой момент.

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Они и добавили. Сразу после перерыва гости попали две трёхи, впервые выйдя вперёд в счёте, а затем включились в защите.

Особенно хорош был Серж Ибака, который вообще в этой серии обещает стать икс-фактором, — испанец традиционно пахал в обороне, а потом бежал на другой конец паркета и становился неразрешимой задачей для «Уорриорз».

Шутка ли, но Ибака и Леонард на двоих за четверть набрали 24 очка, в то время как «Голден Стэйт» целиком — лишь 21.

Третья четверть стала в итоге переломной. Неплохо игравшие в первой половине «воины» вышли на последнюю 12-минутку, проигрывая 12 очков, и это не могло не сказаться на психологии хозяев. Они стали ещё больше торопиться, это вылилось в потери, после которых команда Стива Керра далеко не всегда успевала вернуться в оборону. «Торонто» выглядел свежее и поочерёдно отвечал на все атакующие порывы «Уорриорз».

Надежда на камбек появилась лишь однажды. Стеф Карри за несколько минут до конца матча сначала забил в проходе, а затем положил очень уверенную трёшку через руки Кайла Лоури. Разрыв сократился до восьми очков, но на этом погоня, собственно, и закончилась.

Вереница зрителей потянулась с трибун за две минуты до финального свистка. Грустно, но, возможно, Oracle Arena больше не увидит матчей НБА — команда летом переезжает в Сан-Франциско.

Пятый матч в этой серии пройдёт в ночь с понедельника на вторник, 11 июня, в 4:00 мск. Эта игра может стать последней в НБА сезона-2018/19.