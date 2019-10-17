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10:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лейкерс» победил «Голден Стэйт» в предсезонном матче НБА

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в предсезонном матче НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в среду в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 126:93 (33:20, 38:25, 33:31, 22:17) в пользу «Лейкерс». В составе победителей по 18 очков набрали Эйвери Брэдли и Леброн Джеймс, сделавший также 11 передач. У проигравших 23 баллами отметился Д’Анджело Расселл.

В других матчах с участием команд НБА (за исключением «Мельбурна») зафиксированы следующие результаты:

«Шарлотт» — «Детройт» — 110:116,

«Нью-Йорк» — «Атланта» — 96:100,

«Оклахома-Сити» — «Мемфис» — 119:124,

«Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 114:128,

«Юта» — «Портленд» — 118:126,

«Сакраменто» — «Мельбурн» (Австралия) — 124:110.

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