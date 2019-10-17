«Лейкерс» победил «Голден Стэйт» в предсезонном матче НБА

Встреча, прошедшая в среду в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 126:93 (33:20, 38:25, 33:31, 22:17) в пользу «Лейкерс». В составе победителей по 18 очков набрали Эйвери Брэдли и Леброн Джеймс, сделавший также 11 передач. У проигравших 23 баллами отметился Д’Анджело Расселл.