«Лейкерс» победил «Голден Стэйт» в предсезонном матче НБА
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в предсезонном матче НБА.
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в предсезонном матче НБА.
Встреча, прошедшая в среду в
В других матчах с участием команд НБА (за исключением «Мельбурна») зафиксированы следующие результаты:
«Шарлотт» — «Детройт» — 110:116,
«Нью-Йорк» — «Атланта» — 96:100,
«Оклахома-Сити» — «Мемфис» — 119:124,
«Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 114:128,
«Юта» — «Портленд» — 118:126,
«Сакраменто» — «Мельбурн» (Австралия) — 124:110.