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11:06 (мск), источник: Чемпионат.com

28 очков Леонарда принесли победу «Клипперс» в матче с «Далласом»

В матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс».

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Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей — 114:99 (34:27, 28:19, 31:31, 22:21).

Лучшим в составе хозяев стал защитник Лука Дончич, на счету которого 22 очка, 8 подборов и 6 передач. У «Клипперс» — Кавай Леонард, набравший 28 очков и сделавший 8 подборов и 4 передачи.

В другом матче «Денвер Наггетс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась со счётом 117:104 (25:23, 39:24, 22:22, 31:35) в пользу хозяев.

Лидером по результативности в этой встрече стал защитник «Вашингтона» Джордан Макрай, на счету которого 21 очко, 4 подбора и 3 передачи.

Таким образом, «Денвер» одержал шестую победу подряд. «Уизардс» в свою очередь проиграли второй матч кряду.

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