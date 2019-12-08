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14:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Женщины врываются в НБА. В лиге появилась первая арбитр-мать

На очереди назначение главного тренера женщины.

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Источник: AP 2019

Арбитр Лорен Холткамп-Стерлинг вошла в историю НБА. Она стала первой матерью, которая работала в матче лиги. Холткамп-Стерлинг отсудила матч регулярного чемпионата «Чикаго» — «Голден Стэйт» (98:100).

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Лорен работает в лиге с 2014 года. Она и её муж Джонатан Стерлинг уже вошли в историю НБА как первая супружеская пара, исполняющая обязанности арбитров. Когда Лорен работала на матче «Буллс» — «Уорриорз», ее муж Джонатан Стерлинг находился на расстоянии чуть менее 150 км к северу. Он обслуживал игру между «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Кроме того, Джонатан работал на недавнем выездном матче «Голден Стэйт» против «Шарлотт».

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Арбитры НБА много времени проводят в разъездах. Как Лорен и Джонатан справляются с уходом за детьми? Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр оказался среди тех, кто задался этим вопросом.

«Это удивительно. Наверное, у них хорошая няня. Нелегко воспитывать ребенка, когда его родителями являются два арбитра НБА. Это невероятная история. Я рад, что Лорен вернулась на паркет», — приводит слова Керра Associated Press.

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Холткамп-Стерлинг пропустила прошлый сезон из-за травмы колена. Кроме того, в начале 2019 года она родила дочь по имени Стоун.

Теперь Лорен снова в игре. Хотлкамп-Стерлинг одна из четырёх женщин-арбитров в НБА. На матчах лиги также работают Дженна Шредер, Эшли Мойер-Глейх и Натали Саго. Но никто обслуживал игры лиги после рождения ребенка.

Тенденции в стремлении к гендерному равенству имеют место, но это не значит, что для женщин-арбитров есть какие-то поблажки по сравнению с мужчинами.

Лорен начала заниматься судейством в колледже в качестве развлечения.

Это занятие затянуло её. Для выхода на серьезный уровень пришлось потратить немало финансовых средств и физических сил.

Я постоянно работаю над телом, чтобы энергия сохранялась весь сезон. Необходимо соответствовать требованиям к арбитрам НБА. Сильно изматывают постоянные перелёты. Ощущаешь себя выжатым, как лимон.
Лорен Холткамп-Стерлинг
Арбитр

«В школе бывшего арбитра НБА Джорджа Толливера вкалывать довелось очень сильно, но на меня обратили внимание представители G-Лиги. Я была убеждена: пусть не выгорит с работой в WNBA или НБА, однако время даром не потрачено. Я стала значительно умнее и квалифицированнее как арбитр. Да, хотелось развиваться, но нужно было потратить много денег, которые, возможно, не окупились бы. Я учитывала свои финансовые возможности. Были сомнения, необходимо ли мне посвящать жизнь баскетболу. Однако по мере вовлечения в процесс все яснее понимала: в спорте есть множество возможностей. После двух лет работы в D-Лиге, меня пригласили в WNBA. Это было решающее событие. Как раз тогда поняла, что хочу попасть в НБА. В 2014 году, после 6 лет работы на профессиональном уровне, моя мечта сбылась. Я постоянно работаю над телом, чтобы энергия сохранялась весь сезон. Необходимо соответствовать требованиям к арбитрам НБА. Сильно изматывают постоянные перелёты. Ощущаешь себя выжатым, как лимон. Фитнес, качественно составленный рацион и нормальный сон очень важны. Стараюсь совершать как минимум 10 000 шагов в день. Для этого использую тренажеры или просто выхожу на пешие прогулки. О силовых тренировках тоже не забываю. Зачастую занимаюсь в спортзале отелей. Летом отдаю приоритет упражнениям на открытом воздухе, езде на велосипеде, плаванию», — рассказала Хотлкамп-Стерлинг в интервью ESPN.

Если брать все виды спорта в целом, Холткамп-Стерлинг не единственная женщина-арбитр и мать. Сара Томас родила троих детей, после чего продолжила работать в лиге по американскому футболу НФЛ.

До НБА подобные веяния добрались чуть позже, но нельзя не отметить тот факт, что женщины активно врываются в лигу. Бывшая баскетболистка сборной России Бекки Хэммон вскоре вообще может стать первой женщиной-главным тренером, если «Нью-Йорк Никс» решатся подписать с ней контракт. Новые времена — новые нравы. Пора к этому привыкнуть. Тем более, что женщины во многих видах деятельности могут работать ничем не хуже мужчин. Баскетбол — не исключение.

Алексей Фалько

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