Бывший главный тренер сборной России Блатт стал консультантом клуба НБА «Нью-Йорк Никс»

Источник: РИА "Новости"

Предыдущим местом работы 60-летнего специалиста был греческий «Олимпиакос», в котором он работал главным тренером с 27 июня 2018 года по 6 октября 2019 года.

«Очень рад сделать новый шаг в карьере, так как я официально завершаю тренерскую карьеру и хочу работать на других должностях в баскетболе, — сказал Блатт. — Благодарю “Нью-Йорк Никс” за возможность поработать в руководстве клуба».

«Блатт — великий человек в мире баскетбола, и мы с нетерпением ждем, когда он присоединится к нашей команде, — говорится в заявлении клуба. — Он станет огромным приобретением для руководства команды, фарм-клуба и скаутской службы».