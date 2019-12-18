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18 декабря, источник: ТАСС

Бывший главный тренер сборной России Блатт стал консультантом клуба НБА «Нью-Йорк Никс»

ТАСС, 18 декабря. Дэвид Блатт, возглавлявший мужскую сборную России по баскетболу, назначен на должность консультанта по спортивным операциям в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Предыдущим местом работы 60-летнего специалиста был греческий «Олимпиакос», в котором он работал главным тренером с 27 июня 2018 года по 6 октября 2019 года.

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«Очень рад сделать новый шаг в карьере, так как я официально завершаю тренерскую карьеру и хочу работать на других должностях в баскетболе, — сказал Блатт. — Благодарю “Нью-Йорк Никс” за возможность поработать в руководстве клуба».

«Блатт — великий человек в мире баскетбола, и мы с нетерпением ждем, когда он присоединится к нашей команде, — говорится в заявлении клуба. — Он станет огромным приобретением для руководства команды, фарм-клуба и скаутской службы».

Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год, под его руководством команда стала чемпионом Европы 2007 года, бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Блатт стал первым иностранцем, которому было присвоено звание заслуженного тренера России. В августе 2019 года Блатт объявил, что болен первично-прогрессирующим рассеянным склерозом.

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