Дабл-даблы Валанчюнаса и Моранта помогли «Мемфису» обыграть «Голден Стэйт»

Встреча проходила на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой хозяев со счётом 122:102, которая стала для них 5-й кряду, а для гостей это поражение стало 8-м подряд.

Лучшим бомбардиром в матче стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Д’Анджело Расселл, который набрал 34 очка, совершил 7 подборов и отдал 4 передачи. В составе «Мемфиса» лучшим стал центровой Йонас Валанчюнас, отметившийся дабл-даблом (31 очко, 19 подборов и 1 передача). Также дабл-дабл оформил разыгрывающий гостей Джа Морант (11 очков, 7 подборов и 10 передач).

«Мемфис Гриззлиз» (18−22) занимает 8-е место в Западной конференции, а «Голден Стейт Уорриорз» (9−32) — последнее (15-е).