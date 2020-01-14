Трипл-дабл Гилджеса-Александра помог «Оклахоме» победить «Миннесоту» в матче НБА

В составе победителей трип-дабл себе в актив записал разыгрывающий Шэй Гилджес-Александр, он стал первым для баскетболиста в карьере. Гилджес-Александр набрал 20 очков, сделал 20 подборов и 10 передач. Разыгрывающий стал самым молодым автором трип-дабла с 20 и более подборами в истории лиги (21 год и 185 дней). Ранее это достижение принадлежало Шакилу О'Нилу (21 год и 259 дней), который 20 ноября 1993 года в игре за «Орландо» набрал 24 очка, сделал 28 подборов и 15 блокшотов.