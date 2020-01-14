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11:22 (мск), источник: ТАСС

Трипл-дабл Гилджеса-Александра помог «Оклахоме» победить «Миннесоту» в матче НБА

ТАСС, 14 января. «Оклахома» на выезде победила «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 117:104.

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Источник: AP 2020

В составе победителей трип-дабл себе в актив записал разыгрывающий Шэй Гилджес-Александр, он стал первым для баскетболиста в карьере. Гилджес-Александр набрал 20 очков, сделал 20 подборов и 10 передач. Разыгрывающий стал самым молодым автором трип-дабла с 20 и более подборами в истории лиги (21 год и 185 дней). Ранее это достижение принадлежало Шакилу О'Нилу (21 год и 259 дней), который 20 ноября 1993 года в игре за «Орландо» набрал 24 очка, сделал 28 подборов и 15 блокшотов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Оклахомы» Данило Галинари (30 очков). У «Миннесоты» больше всех очков набрал центровой Нэз Райд (20).

«Оклахома» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции при 23 победах и 17 поражениях. «Миннесота» идет 13-й, имея в активе 15 побед и 24 поражения.

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