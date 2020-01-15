«Клипперс» победили «Кливленд» в матче НБА. Леонард набрал 43 очка

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард , который набрал 43 очка, сделал три подбора и отдал четыре передачи. В составе «Кливленда» больше всего очков набрал атакующий защитник Коллин Секстон (25).

«Клипперс» находятся на четвертой позиции в Западной конференции с 28 победами в 41 матче. «Кливленд» занимает 13-е место в Восточной конференции — 12 побед после 41 мачта. «Клипперс» в следующей встрече 17 января дома сыграют с «Орландо», «Кливленд» 18 января отправится в гости к «Мемфису».