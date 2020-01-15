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11:44 (мск), источник: ТАСС

«Клипперс» победили «Кливленд» в матче НБА. Леонард набрал 43 очка

ТАСС, 15 января. «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Кливленд» со счетом 128:103 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, который набрал 43 очка, сделал три подбора и отдал четыре передачи. В составе «Кливленда» больше всего очков набрал атакующий защитник Коллин Секстон (25).

«Клипперс» находятся на четвертой позиции в Западной конференции с 28 победами в 41 матче. «Кливленд» занимает 13-е место в Восточной конференции — 12 побед после 41 мачта. «Клипперс» в следующей встрече 17 января дома сыграют с «Орландо», «Кливленд» 18 января отправится в гости к «Мемфису».

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Результаты других матчей игрового дня:

«Атланта» — «Финикс» — 123:110;.

«Бруклин» — «Юта» — 107:118;.

«Мемфис» — «Хьюстон» — 121:110;.

«Милуоки» — «Нью-Йорк» — 128:102;.

«Голден Стейт» — «Даллас» 97:124.

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