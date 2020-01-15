«Клипперс» победили «Кливленд» в матче НБА. Леонард набрал 43 очка
ТАСС, 15 января. «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Кливленд» со счетом 128:103 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 15 января. «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Кливленд» со счетом 128:103 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, который набрал 43 очка, сделал три подбора и отдал четыре передачи. В составе «Кливленда» больше всего очков набрал атакующий защитник Коллин Секстон (25).
«Клипперс» находятся на четвертой позиции в Западной конференции с 28 победами в 41 матче. «Кливленд» занимает 13-е место в Восточной конференции — 12 побед после 41 мачта. «Клипперс» в следующей встрече 17 января дома сыграют с «Орландо», «Кливленд» 18 января отправится в гости к «Мемфису».
Результаты других матчей игрового дня:
«Атланта» — «Финикс» — 123:110;.
«Бруклин» — «Юта» — 107:118;.
«Мемфис» — «Хьюстон» — 121:110;.
«Милуоки» — «Нью-Йорк» — 128:102;.
«Голден Стейт» — «Даллас» 97:124.