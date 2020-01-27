«Коби Брайант был лицом, символом, послом баскетбола»

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Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Коби Брайант в воскресенье погиб при крушении вертолета в 30 милях от Лос-Анджелеса. Жертвой трагедии стала также его 13-летняя дочь Джианна.

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с трагедией. «Сообщают, что великий баскетболист Коби Брайант и еще три человека погибли при крушении вертолета в Калифорнии. Это ужасная новость», — написал глава государства в Twitter.

Брайант со сборной США выиграл золото на Олимпиадах 2008 и 2012 годов. Международный олимпийский комитет не остался в стороне от гибели баскетболиста. «Двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант скончался в авиакатастрофе. Покойся с миром, Коби Брайант, ты всегда будешь в наших сердцах», — говорится в сообщении МОК.

Соболезнования в официальном Twitter выразила cборная России по футболу. «Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби», — сказано в сообщении.

«Был востребован и после окончания карьеры»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, выступавший в НБА в одно время с Брайантом, назвал ужасной новость о гибели спортсмена. «Мы не так давно общались, столько планов у него было, — сказал Кириленко ТАСС. — Коби — мое поколение игроков, самый лучший баскетболист, когда я играл в прайме. После карьеры с ним остались друзьями и тут такое, в самом расцвете сил».

Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что трагическая гибель Брайанта — это настоящая трагедия, которая заставляет задуматься о жизни и ее скоротечности. «Для всего мира баскетбола, да и просто всей нашей планеты это горе и шок, вероятно, ни с чем не сравнимые, — сказал Ватутин ТАСС. — Ушел великий человек и баскетболист, который был столь востребован и после окончания своей блестящей карьеры. Коби был лицом, символом, смыслом, послом баскетбола. Он объединял народы и континенты».

Леброн не сдержал слез

Только в субботу трехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, ныне выступающий за «Лейкерс», обошел Брайанта в списке самых результативных игроков в истории. Именно этому достижению Джеймса посвящена последняя запись Коби в Twitter. Новость о смерти Брайанта застала Джеймса в аэропорту. Он не смог сдержать слез.

Легенда в масштабе планеты

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин назвал Коби Брайанта легендой в масштабе планеты. «Это сложно, потому что я его знал, — сказал Овечкин журналистке Washington Post. — Он всегда относился ко мне с симпатией, когда мы виделись. Он был легендой как баскетбола, так и всего мира в целом. Все еще не могу в это поверить. Все спортсмены хотят быть лучшими, и он был лучшим».

«Я встречался с Брайантом три-четыре раза. Он всегда жал мне руку, узнавал меня. Я помню, был на трибуне, ел хот-дог, он указал на меня, стало неловко», — вспомнил форвард «Вашингтона».

Одноклубник по «Лейкерс» Шакил О'Нил выразил соболезнования семьям погибших. «Нет слов, чтобы выразить боль, которую я переживаю из-за этой трагедии, из-за потери моей прекрасной Джиджи и моего брата Коби Брайанта. Я люблю тебя, мне будет тебя не хватать. Мои соболезнования семье Брайанта и семьям других пассажиров на борту», — написал О'Нил в Twitter.

«Пример соединения таланта и преданности делу»

Комиссара НБА Адам Сильвер заявил, что ассоциация опустошена гибелью Брайанта и его дочери. «На протяжении 20 сезонов Коби показывал нам, что бывает, когда замечательный талант сочетается с абсолютной преданностью делу, он был одним из самых выдающихся баскетболистов в истории нашей игры. Но больше всего его запомнят за то, что он вдохновлял людей по всему миру играть в баскетбол и показывать максимум своих возможностей. Он был щедр и считал своей миссией делиться с будущими поколениями игроков мудростью, которую приобрел, а особенно был рад передать свою любовь к игре дочери Джианне», — говорится в сообщении Сильвера на сайте НБА.

«Мы выражаем искренние соболезнования его жене Ванессе и всей семье, клубу “Лейкерс” и всему спортивному миру», — добавляется в заявлении.

Бывший президент США Барак Обама сожалеет, что жизнь Брайанта прервалась, когда он только начинал ее новую главу. «Коби был легендой на площадке и только начинал открывать вторую, столь же значимую для себя часть жизни. Потеря Джианны еще более душераздирающее событие для нас как родителей. Мишель и я посылаем нашу любовь и молитвы Ванессе (жене Брайанта — прим. ТАСС) и всей семье Брайанта в этот немыслимый день», — написал Обама в Twitter.

Величайший соперник для Майкла Джордана

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан назвал Брайанта одним из сильнейших оппонентов в своей карьере. «Я любил Коби, он был для меня как младший брат. Я буду скучать по нашим с ним беседам. Он был одним из величайших соперников, а также потрясающим отцом, который очень любил свою семью и гордился тем, как его дочь полюбила баскетбол. Моя семья выражает соболезнования Ванессе, “Лейкерс” и всем фанатам баскетбола по всему миру», — приводит слова Джордана его менеджер Эсти Портной.

Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон заявил, что отказывается верить в гибель Брайанта. «Мой друг, легенда, отец, муж, сын, брат, лауреат “Оскара” и величайший игрок “Лейкерс” всех времен покинул нас. Это трудно принять. Коби был лидером нашей игры, наставником как в мужском баскетболе, так и в женском. Словами невозможно описать влияние, которое он оказал на баскетбол. Я знаю, что болельщики во всем мире будут скучать по нему, особенно в Лос-Анджелесе», — написал Джонсон в Twitter.

Шестикратный чемпион «Формулы-1» британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отметил, что Брайант был одним из тех, кто вдохновлял его на победы. «Печально слышать о потере одного из величайших. Брайант был одним лучших атлетов, был источником вдохновения для многих, в том числе для меня. Мои глубочайшие соболезнования его семье и людям во всем мире, которым будет его не хватать. Покойся с миром», — написал Хэмилтон в Twitter.

Болельщики создали мемориал у арены

Тысячи поклонников «Лейкерс» и таланта Брайнта после новости о трагедии собрались у арены Staples Center в Лос-Анджелесе и создали импровизированный мемориал в честь спортсмена.

Матчи воскресенья в НБА начинаются с минуты молчания в память о Брайанте. А игроки команд в начале встреч нарушают правила 24 секунд, которые даются на атаку, и 8 секунд, положенных на вывод мяча со своей половины площадки. Брайант в течение карьеры выступал под номерами 8 и 24.

Вдохновение и поддержка для многих

Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отметил, что ему непросто принять утрату легендарного спортсмена. «Грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джианны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Я выражаю свои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в авиакатастрофе. Покойся с миром, легенда», — написал он в Twitter.

Футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси отметил, что получал наслаждение от встреч с Брайантом. «У меня нет слов. Скорблю вместе с семьей Коби и его друзьями. Встречи с ним и совместное время были для меня удовольствием. Нас покинул настоящий гений», — написал Месси в Instagram.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7zMrzTC6nU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Leo Messi (@leomessi)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-26T22:40:36+00:00">26 Янв 2020 в 2:40 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Международная федерация футбола назвала баскетболиста легендой.

Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова поблагодарила Брайанта за поддержку в сложные моменты жизни. «Коби и Джиджи… Это невероятно сложно принять, — написала Шарапова в Twitter. — Я никогда не забуду твою щедрость и время, которое ты отводил мне в одни из самых моих трудных моментов в жизни. Я всегда буду тебе благодарна, мое сердце с тобой и твоей прекрасной семьей».

Любимый баскетболист, легенда

Телеведущий Иван Ургант, бессменный ведущий Матчей звезд Единой лиги ВТБ, отметил, что Брайант был его кумиром детства. «Первым, кого я увидел на паркете, был он. Первая майка, купленная в 2002 году в LA, была с его фамилией и номером. Я видел, как он дважды становился олимпийским чемпионом. И как он играл против Леброна в Staples Center. Мне просто повезло. Нам всем повезло, что мы его видели. R.I.P Gianna and Kobe Bryant», — написал Ургант в Instagram.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7zEGbtoqrd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7zEGbtoqrd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7zEGbtoqrd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-26T21:25:36+00:00">26 Янв 2020 в 1:25 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Футболист «Зенита» и сборной России Артем Дзюба также отреагировал на трагедию. «Коби Брайант… Мой любимый баскетболист… Легенда… Просто не верится… Навсегда в памяти», — написал он в Instagram.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7y9pJ4KPZM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7y9pJ4KPZM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7y9pJ4KPZM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-26T20:29:10+00:00">26 Янв 2020 в 12:29 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.