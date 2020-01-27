Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
26.01
Лилль
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
26.01
Вальядолид
Реал
01
Футбол. Зарубежный
26.01
Наполи
Ювентус
21
Футбол. Зарубежный
26.01
Реал Сосьедад
Мальорка
30
Футбол. Зарубежный
26.01
Байер
Фортуна Д
30
Футбол. Зарубежный
26.01
Рома
Лацио
11
Все события
Фоторепортажи
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
09:35 (мск), источник: ТАСС

«Коби Брайант был лицом, символом, послом баскетбола»

Соболезнования и воспоминания о спортсмене — в материале ТАСС.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Коби Брайант в воскресенье погиб при крушении вертолета в 30 милях от Лос-Анджелеса. Жертвой трагедии стала также его 13-летняя дочь Джианна.

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с трагедией. «Сообщают, что великий баскетболист Коби Брайант и еще три человека погибли при крушении вертолета в Калифорнии. Это ужасная новость», — написал глава государства в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

Брайант со сборной США выиграл золото на Олимпиадах 2008 и 2012 годов. Международный олимпийский комитет не остался в стороне от гибели баскетболиста. «Двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант скончался в авиакатастрофе. Покойся с миром, Коби Брайант, ты всегда будешь в наших сердцах», — говорится в сообщении МОК.

Соболезнования в официальном Twitter выразила cборная России по футболу. «Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби», — сказано в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Был востребован и после окончания карьеры»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, выступавший в НБА в одно время с Брайантом, назвал ужасной новость о гибели спортсмена. «Мы не так давно общались, столько планов у него было, — сказал Кириленко ТАСС. — Коби — мое поколение игроков, самый лучший баскетболист, когда я играл в прайме. После карьеры с ним остались друзьями и тут такое, в самом расцвете сил».

Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что трагическая гибель Брайанта — это настоящая трагедия, которая заставляет задуматься о жизни и ее скоротечности. «Для всего мира баскетбола, да и просто всей нашей планеты это горе и шок, вероятно, ни с чем не сравнимые, — сказал Ватутин ТАСС. — Ушел великий человек и баскетболист, который был столь востребован и после окончания своей блестящей карьеры. Коби был лицом, символом, смыслом, послом баскетбола. Он объединял народы и континенты».

Леброн не сдержал слез

Только в субботу трехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, ныне выступающий за «Лейкерс», обошел Брайанта в списке самых результативных игроков в истории. Именно этому достижению Джеймса посвящена последняя запись Коби в Twitter. Новость о смерти Брайанта застала Джеймса в аэропорту. Он не смог сдержать слез.

Во время загрузки произошла ошибка.

Легенда в масштабе планеты

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин назвал Коби Брайанта легендой в масштабе планеты. «Это сложно, потому что я его знал, — сказал Овечкин журналистке Washington Post. — Он всегда относился ко мне с симпатией, когда мы виделись. Он был легендой как баскетбола, так и всего мира в целом. Все еще не могу в это поверить. Все спортсмены хотят быть лучшими, и он был лучшим».

«Я встречался с Брайантом три-четыре раза. Он всегда жал мне руку, узнавал меня. Я помню, был на трибуне, ел хот-дог, он указал на меня, стало неловко», — вспомнил форвард «Вашингтона».

Во время загрузки произошла ошибка.

Одноклубник по «Лейкерс» Шакил О'Нил выразил соболезнования семьям погибших. «Нет слов, чтобы выразить боль, которую я переживаю из-за этой трагедии, из-за потери моей прекрасной Джиджи и моего брата Коби Брайанта. Я люблю тебя, мне будет тебя не хватать. Мои соболезнования семье Брайанта и семьям других пассажиров на борту», — написал О'Нил в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Пример соединения таланта и преданности делу»

Комиссара НБА Адам Сильвер заявил, что ассоциация опустошена гибелью Брайанта и его дочери. «На протяжении 20 сезонов Коби показывал нам, что бывает, когда замечательный талант сочетается с абсолютной преданностью делу, он был одним из самых выдающихся баскетболистов в истории нашей игры. Но больше всего его запомнят за то, что он вдохновлял людей по всему миру играть в баскетбол и показывать максимум своих возможностей. Он был щедр и считал своей миссией делиться с будущими поколениями игроков мудростью, которую приобрел, а особенно был рад передать свою любовь к игре дочери Джианне», — говорится в сообщении Сильвера на сайте НБА.

«Мы выражаем искренние соболезнования его жене Ванессе и всей семье, клубу “Лейкерс” и всему спортивному миру», — добавляется в заявлении.

Бывший президент США Барак Обама сожалеет, что жизнь Брайанта прервалась, когда он только начинал ее новую главу. «Коби был легендой на площадке и только начинал открывать вторую, столь же значимую для себя часть жизни. Потеря Джианны еще более душераздирающее событие для нас как родителей. Мишель и я посылаем нашу любовь и молитвы Ванессе (жене Брайанта — прим. ТАСС) и всей семье Брайанта в этот немыслимый день», — написал Обама в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

Величайший соперник для Майкла Джордана

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан назвал Брайанта одним из сильнейших оппонентов в своей карьере. «Я любил Коби, он был для меня как младший брат. Я буду скучать по нашим с ним беседам. Он был одним из величайших соперников, а также потрясающим отцом, который очень любил свою семью и гордился тем, как его дочь полюбила баскетбол. Моя семья выражает соболезнования Ванессе, “Лейкерс” и всем фанатам баскетбола по всему миру», — приводит слова Джордана его менеджер Эсти Портной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон заявил, что отказывается верить в гибель Брайанта. «Мой друг, легенда, отец, муж, сын, брат, лауреат “Оскара” и величайший игрок “Лейкерс” всех времен покинул нас. Это трудно принять. Коби был лидером нашей игры, наставником как в мужском баскетболе, так и в женском. Словами невозможно описать влияние, которое он оказал на баскетбол. Я знаю, что болельщики во всем мире будут скучать по нему, особенно в Лос-Анджелесе», — написал Джонсон в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шестикратный чемпион «Формулы-1» британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отметил, что Брайант был одним из тех, кто вдохновлял его на победы. «Печально слышать о потере одного из величайших. Брайант был одним лучших атлетов, был источником вдохновения для многих, в том числе для меня. Мои глубочайшие соболезнования его семье и людям во всем мире, которым будет его не хватать. Покойся с миром», — написал Хэмилтон в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщики создали мемориал у арены

Тысячи поклонников «Лейкерс» и таланта Брайнта после новости о трагедии собрались у арены Staples Center в Лос-Анджелесе и создали импровизированный мемориал в честь спортсмена.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матчи воскресенья в НБА начинаются с минуты молчания в память о Брайанте. А игроки команд в начале встреч нарушают правила 24 секунд, которые даются на атаку, и 8 секунд, положенных на вывод мяча со своей половины площадки. Брайант в течение карьеры выступал под номерами 8 и 24.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вдохновение и поддержка для многих

Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отметил, что ему непросто принять утрату легендарного спортсмена. «Грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джианны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Я выражаю свои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в авиакатастрофе. Покойся с миром, легенда», — написал он в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

Футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси отметил, что получал наслаждение от встреч с Брайантом. «У меня нет слов. Скорблю вместе с семьей Коби и его друзьями. Встречи с ним и совместное время были для меня удовольствием. Нас покинул настоящий гений», — написал Месси в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Международная федерация футбола назвала баскетболиста легендой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова поблагодарила Брайанта за поддержку в сложные моменты жизни. «Коби и Джиджи… Это невероятно сложно принять, — написала Шарапова в Twitter. — Я никогда не забуду твою щедрость и время, которое ты отводил мне в одни из самых моих трудных моментов в жизни. Я всегда буду тебе благодарна, мое сердце с тобой и твоей прекрасной семьей».

Во время загрузки произошла ошибка.

Любимый баскетболист, легенда

Телеведущий Иван Ургант, бессменный ведущий Матчей звезд Единой лиги ВТБ, отметил, что Брайант был его кумиром детства. «Первым, кого я увидел на паркете, был он. Первая майка, купленная в 2002 году в LA, была с его фамилией и номером. Я видел, как он дважды становился олимпийским чемпионом. И как он играл против Леброна в Staples Center. Мне просто повезло. Нам всем повезло, что мы его видели. R.I.P Gianna and Kobe Bryant», — написал Ургант в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Футболист «Зенита» и сборной России Артем Дзюба также отреагировал на трагедию. «Коби Брайант… Мой любимый баскетболист… Легенда… Просто не верится… Навсегда в памяти», — написал он в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Брайант завершил игровую карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах — самым ценным игроком финала НБА, Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

 На одном из этапов КамАЗ налетел на трехметровую груду камней и несколько раз перевернулся
Один из величайших дней в истории мужского российского фигурного катания
Кобе — наша виртуальная реальность. Памяти легендарного игрока
Овечкин уникален. Он один в эпоху вымерших суперснайперов
«Манчестер Юнайтед» забил шесть голов в матче Кубка Англии
Лазеры, фолы и удаление: Каррера выстоял против «Олимпиакоса»
Дональд Трамп отреагировал на сообщение о гибели Коби Брайанта
Мадридский «Реал» возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь