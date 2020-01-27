«Коби Брайант был лицом, символом, послом баскетбола»
Соболезнования и воспоминания о спортсмене — в материале ТАСС.
Соболезнования и воспоминания о спортсмене — в материале ТАСС.
Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Коби Брайант в воскресенье погиб при крушении вертолета в 30 милях от
Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с трагедией. «Сообщают, что великий баскетболист Коби Брайант и еще три человека погибли при крушении вертолета в Калифорнии. Это ужасная новость», — написал глава государства в Twitter.
Брайант со сборной США выиграл золото на Олимпиадах 2008 и 2012 годов. Международный олимпийский комитет не остался в стороне от гибели баскетболиста. «Двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант скончался в авиакатастрофе. Покойся с миром, Коби Брайант, ты всегда будешь в наших сердцах», — говорится в сообщении МОК.
Соболезнования в официальном Twitter выразила cборная России по футболу. «Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби», — сказано в сообщении.
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, выступавший в НБА в одно время с Брайантом, назвал ужасной новость о гибели спортсмена. «Мы не так давно общались, столько планов у него было, — сказал Кириленко ТАСС. — Коби — мое поколение игроков, самый лучший баскетболист, когда я играл в прайме. После карьеры с ним остались друзьями и тут такое, в самом расцвете сил».
Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что трагическая гибель Брайанта — это настоящая трагедия, которая заставляет задуматься о жизни и ее скоротечности. «Для всего мира баскетбола, да и просто всей нашей планеты это горе и шок, вероятно, ни с чем не сравнимые, — сказал Ватутин ТАСС. — Ушел великий человек и баскетболист, который был столь востребован и после окончания своей блестящей карьеры. Коби был лицом, символом, смыслом, послом баскетбола. Он объединял народы и континенты».
Только в субботу трехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, ныне выступающий за «Лейкерс», обошел Брайанта в списке самых результативных игроков в истории. Именно этому достижению Джеймса посвящена последняя запись Коби в Twitter. Новость о смерти Брайанта застала Джеймса в аэропорту. Он не смог сдержать слез.
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин назвал Коби Брайанта легендой в масштабе планеты. «Это сложно, потому что я его знал, — сказал Овечкин журналистке Washington Post. — Он всегда относился ко мне с симпатией, когда мы виделись. Он был легендой как баскетбола, так и всего мира в целом. Все еще не могу в это поверить. Все спортсмены хотят быть лучшими, и он был лучшим».
«Я встречался с Брайантом
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Комиссара НБА Адам Сильвер заявил, что ассоциация опустошена гибелью Брайанта и его дочери. «На протяжении 20 сезонов Коби показывал нам, что бывает, когда замечательный талант сочетается с абсолютной преданностью делу, он был одним из самых выдающихся баскетболистов в истории нашей игры. Но больше всего его запомнят за то, что он вдохновлял людей по всему миру играть в баскетбол и показывать максимум своих возможностей. Он был щедр и считал своей миссией делиться с будущими поколениями игроков мудростью, которую приобрел, а особенно был рад передать свою любовь к игре дочери Джианне», — говорится в сообщении Сильвера на сайте НБА.
«Мы выражаем искренние соболезнования его жене Ванессе и всей семье, клубу “Лейкерс” и всему спортивному миру», — добавляется в заявлении.
Бывший президент США Барак Обама сожалеет, что жизнь Брайанта прервалась, когда он только начинал ее новую главу. «Коби был легендой на площадке и только начинал открывать вторую, столь же значимую для себя часть жизни. Потеря Джианны еще более душераздирающее событие для нас как родителей. Мишель и я посылаем нашу любовь и молитвы Ванессе (жене Брайанта — прим. ТАСС) и всей семье Брайанта в этот немыслимый день», — написал Обама в Twitter.
Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан назвал Брайанта одним из сильнейших оппонентов в своей карьере. «Я любил Коби, он был для меня как младший брат. Я буду скучать по нашим с ним беседам. Он был одним из величайших соперников, а также потрясающим отцом, который очень любил свою семью и гордился тем, как его дочь полюбила баскетбол. Моя семья выражает соболезнования Ванессе, “Лейкерс” и всем фанатам баскетбола по всему миру», — приводит слова Джордана его менеджер Эсти Портной.
Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон заявил, что отказывается верить в гибель Брайанта. «Мой друг, легенда, отец, муж, сын, брат, лауреат “Оскара” и величайший игрок “Лейкерс” всех времен покинул нас. Это трудно принять. Коби был лидером нашей игры, наставником как в мужском баскетболе, так и в женском. Словами невозможно описать влияние, которое он оказал на баскетбол. Я знаю, что болельщики во всем мире будут скучать по нему, особенно в Лос-Анджелесе», — написал Джонсон в Twitter.
Шестикратный чемпион «Формулы-1» британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отметил, что Брайант был одним из тех, кто вдохновлял его на победы. «Печально слышать о потере одного из величайших. Брайант был одним лучших атлетов, был источником вдохновения для многих, в том числе для меня. Мои глубочайшие соболезнования его семье и людям во всем мире, которым будет его не хватать. Покойся с миром», — написал Хэмилтон в Twitter.
Тысячи поклонников «Лейкерс» и таланта Брайнта после новости о трагедии собрались у арены Staples Center в
Матчи воскресенья в НБА начинаются с минуты молчания в память о Брайанте. А игроки команд в начале встреч нарушают правила 24 секунд, которые даются на атаку, и 8 секунд, положенных на вывод мяча со своей половины площадки. Брайант в течение карьеры выступал под номерами 8 и 24.
Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отметил, что ему непросто принять утрату легендарного спортсмена. «Грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джианны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Я выражаю свои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в авиакатастрофе. Покойся с миром, легенда», — написал он в Twitter.
Футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси отметил, что получал наслаждение от встреч с Брайантом. «У меня нет слов. Скорблю вместе с семьей Коби и его друзьями. Встречи с ним и совместное время были для меня удовольствием. Нас покинул настоящий гений», — написал Месси в Instagram.
Международная федерация футбола назвала баскетболиста легендой.
Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова поблагодарила Брайанта за поддержку в сложные моменты жизни. «Коби и Джиджи… Это невероятно сложно принять, — написала Шарапова в Twitter. — Я никогда не забуду твою щедрость и время, которое ты отводил мне в одни из самых моих трудных моментов в жизни. Я всегда буду тебе благодарна, мое сердце с тобой и твоей прекрасной семьей».
Телеведущий Иван Ургант, бессменный ведущий Матчей звезд Единой лиги ВТБ, отметил, что Брайант был его кумиром детства. «Первым, кого я увидел на паркете, был он. Первая майка, купленная в 2002 году в LA, была с его фамилией и номером. Я видел, как он дважды становился олимпийским чемпионом. И как он играл против Леброна в Staples Center. Мне просто повезло. Нам всем повезло, что мы его видели. R.I.P Gianna and Kobe Bryant», — написал Ургант в Instagram.
Футболист «Зенита» и сборной России Артем Дзюба также отреагировал на трагедию. «Коби Брайант… Мой любимый баскетболист… Легенда… Просто не верится… Навсегда в памяти», — написал он в Instagram.
Брайант завершил игровую карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах — самым ценным игроком финала НБА, Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.