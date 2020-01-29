В НБА подготовили трогательный ролик, посвящённый Брайанту

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Ему был 41 год. Миллионы болельщиков по всему миру продолжают скорбеть по великому спортсмену.

В НБА команды массово выводят из обращения майки с 8-м и 24-м номерами, под которыми выступал Брайант. Кроме того, был перенесён матч «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

Пресс-служба НБА на своём официальном канале в YouTube опубликовала ролик, посвящённый Коби. За несколько часов видео собрало почти 250 тыс. просмотров. На нём можно увидеть кадры с драфта НБА, когда Брайант был выбран «Лейкерс», также запечатлены моменты завоевания титулов в составе «озёрных» и сборной США.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 раз подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».