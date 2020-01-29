В НБА подготовили трогательный ролик, посвящённый Брайанту
26 января в результате крушения вертолёта погиб один из лучших баскетболистов в истории спорта, бывший атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Коби Брайант.
26 января в результате крушения вертолёта погиб один из лучших баскетболистов в истории спорта, бывший атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Коби Брайант.
Ему был 41 год. Миллионы болельщиков по всему миру продолжают скорбеть по великому спортсмену.
В НБА команды массово выводят из обращения майки с 8-м и 24-м номерами, под которыми выступал Брайант. Кроме того, был перенесён матч «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс».
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 раз подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».