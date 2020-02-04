Трипл-дабл Пэйтона помог «Никс» обыграть «Кливленд» в овертайме, у Лава — дабл-дабл

Встреча проходила на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 139:134.

В составе победителей самым результативным стал Маркус Моррис, набравший 26 очков. Элфрид Пэйтон оформил трипл-дабл из 17 очков, 11 подборов и 15 передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Кевин Лав, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 13 подборов. Коллин Секстон записал в свой актив 28 очков.