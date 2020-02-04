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10:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Трипл-дабл Пэйтона помог «Никс» обыграть «Кливленд» в овертайме, у Лава — дабл-дабл

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс».

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Встреча проходила на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 139:134.

В составе победителей самым результативным стал Маркус Моррис, набравший 26 очков. Элфрид Пэйтон оформил трипл-дабл из 17 очков, 11 подборов и 15 передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Кевин Лав, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 13 подборов. Коллин Секстон записал в свой актив 28 очков.

В другом матче Майами Хит принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 137:106. «Вашингтон Уизардс» в свою очередь на своей площадке проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 117:125.

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