Трипл-дабл Пэйтона помог «Никс» обыграть «Кливленд» в овертайме, у Лава — дабл-дабл
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс».
Встреча проходила на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 139:134.
В составе победителей самым результативным стал Маркус Моррис, набравший 26 очков. Элфрид Пэйтон оформил
В составе проигравшей команды самым результативным стал Кевин Лав, оформивший
В другом матче Майами Хит принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 137:106. «Вашингтон Уизардс» в свою очередь на своей площадке проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 117:125.