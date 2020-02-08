«Салют, мой брат!»: Леброн спустя 19 лет повторил слэм-данк Брайанта
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче против «Хьюстона» исполнил
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче против «Хьюстона» исполнил
Брайант и его дочка Джанна погибли в результате крушения вертолета 26 января в Калифорнии. Всего в результате падения летательного аппарата погибли девять человек, все они были на борту.
«Салют, мой брат!», — подписал видео в своем
Церемония прощания с пятикратным чемпионом НБА Коби Брайантом пройдет 24 февраля на домашней арене «Лос-Анджелес Лейкерс».