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15:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салют, мой брат!»: Леброн спустя 19 лет повторил слэм-данк Брайанта

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче против «Хьюстона» исполнил слэм-данк пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта 19-летней давности.

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10
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Брайант и его дочка Джанна погибли в результате крушения вертолета 26 января в Калифорнии. Всего в результате падения летательного аппарата погибли девять человек, все они были на борту.

«Салют, мой брат!», — подписал видео в своем Instagram-аккаунте Джеймс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Церемония прощания с пятикратным чемпионом НБА Коби Брайантом пройдет 24 февраля на домашней арене «Лос-Анджелес Лейкерс».

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