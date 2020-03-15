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12:42 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Баскетболист «Детройта» Кристиан Вуд инфицирован коронавирусом

ТАСС, 15 марта. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт» Кристиан Вуд сдал положительный тест на коронавирус. Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания The Athletic Шамс Чарания.

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Источник: AP 2020

В сообщении отмечается, что заболевание проходит без симптомов и 24-летний баскетболист чувствует себя хорошо.

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«Детройт» 8 марта играл на своей площадке против «Юты» (105:111) в матче регулярного чемпионата НБА. В этой встрече принимал участие центровой «Юты» Руди Гобер, который, как оказалось позднее, стал первым игроком в лиге, заразившимся коронавирусом. В ночь на 12 марта регулярный чемпионат НБА был приостановлен. Позднее вирус был обнаружен у одноклубника Гобера — защитника Донована Митчелла.

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Вуд провел в текущем сезоне 62 матча за «Детройт», в которых в среднем набирал 13,1 очка, делал 1 передачу и 6,3 подбора.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 142 тысяч человек, почти 5,4 тысячи умерли.


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Голос Америки
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