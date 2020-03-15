СМИ: Баскетболист «Детройта» Кристиан Вуд инфицирован коронавирусом

Источник: AP 2020

В сообщении отмечается, что заболевание проходит без симптомов и 24-летний баскетболист чувствует себя хорошо.

«Детройт» 8 марта играл на своей площадке против «Юты» (105:111) в матче регулярного чемпионата НБА. В этой встрече принимал участие центровой «Юты» Руди Гобер, который, как оказалось позднее, стал первым игроком в лиге, заразившимся коронавирусом. В ночь на 12 марта регулярный чемпионат НБА был приостановлен. Позднее вирус был обнаружен у одноклубника Гобера — защитника Донована Митчелла.

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Вуд провел в текущем сезоне 62 матча за «Детройт», в которых в среднем набирал 13,1 очка, делал 1 передачу и 6,3 подбора.