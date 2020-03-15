СМИ: Баскетболист «Детройта» Кристиан Вуд инфицирован коронавирусом

В сообщении отмечается, что заболевание проходит без симптомов и 24-летний баскетболист чувствует себя хорошо.
«Детройт» 8 марта играл на своей площадке против «Юты» (105:111) в матче регулярного чемпионата НБА. В этой встрече принимал участие центровой «Юты» Руди Гобер, который, как оказалось позднее, стал первым игроком в лиге, заразившимся коронавирусом. В ночь на 12 марта регулярный чемпионат НБА был приостановлен. Позднее вирус был обнаружен у одноклубника Гобера — защитника Донована Митчелла.
Вуд провел в текущем сезоне 62 матча за «Детройт», в которых в среднем набирал 13,1 очка, делал 1 передачу и 6,3 подбора.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 142 тысяч человек, почти 5,4 тысячи умерли.