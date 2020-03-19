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19 марта, источник: Спорт РИА Новости

Клуб НБА «Денвер» сообщил об одном случае заражения коронавирусом

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер» на своем сайте сообщил об одном случае заражения новым коронавирусом в команде.

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Источник: Спорт РИА Новости

Имя человека, сдавшего положительный анализ, не называется. Как отмечается в сообщении, его проверили после того, как 16 марта он почувствовал симптомы, которые проявляются у зараженных коронавирусом.

«В настоящее время он находится под наблюдением медицинского персонала команды в изоляции. Тестирование проводилось в соответствии с указаниями государственных органов здравоохранения и командных врачей», — говорится в сообщении.

НБА объявила о приостановке сезона после того, как у центрового «Юты» Руди Гобера выявили коронавирус. Позже вирус был обнаружен у одноклубника Гобера Донована Митчелла, центрового «Детройта» Кристиана Вуда и четырех игроков «Бруклина», включая Кевина Дюрэнта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.

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