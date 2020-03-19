Клуб НБА «Денвер» сообщил об одном случае заражения коронавирусом
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер» на своем сайте сообщил об одном случае заражения новым коронавирусом в команде.
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер» на своем сайте сообщил об одном случае заражения новым коронавирусом в команде.
Имя человека, сдавшего положительный анализ, не называется. Как отмечается в сообщении, его проверили после того, как 16 марта он почувствовал симптомы, которые проявляются у зараженных коронавирусом.
«В настоящее время он находится под наблюдением медицинского персонала команды в изоляции. Тестирование проводилось в соответствии с указаниями государственных органов здравоохранения и командных врачей», — говорится в сообщении.
НБА объявила о приостановке сезона после того, как у центрового «Юты» Руди Гобера выявили коронавирус. Позже вирус был обнаружен у одноклубника Гобера Донована Митчелла, центрового «Детройта» Кристиана Вуда и четырех игроков «Бруклина», включая Кевина Дюрэнта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.