Клуб НБА «Денвер» сообщил об одном случае заражения коронавирусом

Источник: Спорт РИА Новости

Имя человека, сдавшего положительный анализ, не называется. Как отмечается в сообщении, его проверили после того, как 16 марта он почувствовал симптомы, которые проявляются у зараженных коронавирусом.

«В настоящее время он находится под наблюдением медицинского персонала команды в изоляции. Тестирование проводилось в соответствии с указаниями государственных органов здравоохранения и командных врачей», — говорится в сообщении.

НБА объявила о приостановке сезона после того, как у центрового «Юты» Руди Гобера выявили коронавирус. Позже вирус был обнаружен у одноклубника Гобера Донована Митчелла, центрового «Детройта» Кристиана Вуда и четырех игроков «Бруклина», включая Кевина Дюрэнта.