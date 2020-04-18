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10:50 (мск), источник: ТАСС

Женская НБА учредила награду в честь погибших Коби и Джианны Брайант

ТАСС, 18 апреля. Женская Национальная баскетбольная ассоциация (WNBA) учредила награду за развитие и увеличение популярности баскетбола в честь бывшего игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта и его дочери Джианны, погибших в авиакатастрофе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

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«Новая награда будет вручаться за вклад в развитие женского баскетбола и увеличение его популярности в обществе. Она будет носить имена Коби и Джианны Брайант. Коби всегда поддерживал женский баскетбол и был одним из главных его фанатов. Джианна очень любила эту игру и стремилась достичь тех же вершин в спорте, что и ее отец», — сказано на сайте WNBA.

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Первый лауреат награды будет объявлен во время Матча всех звезд Национально баскетбольной ассоциации (НБА) в 2021 году. Большую роль в определении победителя сыграет жена Брайанта Ванесса. Она же ежегодно будет вручать награду.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах — самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

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