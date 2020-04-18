Женская НБА учредила награду в честь погибших Коби и Джианны Брайант

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26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

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«Новая награда будет вручаться за вклад в развитие женского баскетбола и увеличение его популярности в обществе. Она будет носить имена Коби и Джианны Брайант. Коби всегда поддерживал женский баскетбол и был одним из главных его фанатов. Джианна очень любила эту игру и стремилась достичь тех же вершин в спорте, что и ее отец», — сказано на сайте WNBA.

Первый лауреат награды будет объявлен во время Матча всех звезд Национально баскетбольной ассоциации (НБА) в 2021 году. Большую роль в определении победителя сыграет жена Брайанта Ванесса. Она же ежегодно будет вручать награду.