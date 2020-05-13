Ларри Нэнс выступил за продолжение сезона и определение чемпиона НБА

«Мы не в состоянии выиграть чемпионат в этом году, но если бы я был Яннисом Адетокунбо, или Леброном Джеймсом, или Каваем Ленардом, если я был в одной из команд чемпионского калибра, я бы очень расстроился, потому что в этой лиге очень редко выпадает подобный шанс, и это (досрочное окончание сезона) отнимет ценный год у кого-то в карьере», — цитирует Нэнса Ассошиэйтед Пресс.