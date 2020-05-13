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00:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ларри Нэнс выступил за продолжение сезона и определение чемпиона НБА

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Баскетболист «Кливленд Кавальерс» Ларри Нэнс считает, что следует доиграть нынешний сезон НБА и определить чемпиона.

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Источник: AP 2020

Текущий сезон НБА был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Во вторник сообщалось, что профсоюз игроков НБА (NBPA) начал опрос баскетболистов на тему желают ли они возобновить нынешний сезон.

«Мы не в состоянии выиграть чемпионат в этом году, но если бы я был Яннисом Адетокунбо, или Леброном Джеймсом, или Каваем Ленардом, если я был в одной из команд чемпионского калибра, я бы очень расстроился, потому что в этой лиге очень редко выпадает подобный шанс, и это (досрочное окончание сезона) отнимет ценный год у кого-то в карьере», — цитирует Нэнса Ассошиэйтед Пресс.

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