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12:44 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Командам НБА предложено сократить состав делегаций на игры до 35 человек

ТАСС, 23 мая. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) предложила клубам в рамках борьбы с распространением коронавируса сократить делегации на игры до 35 человек. Об этом сообщил журналист издания New York Times Марк Стейн на своей странице в Twitter.

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Источник: Reuters

«Источники в лиге сообщают, что командам НБА, скорее всего, будет разрешено привозить на игры 35 человек (в это число входят игроки, тренеры и прочие сотрудники клубов), если сезон-2019/20 возобновится в июле. В обычных условиях делегации команд превышают 50 человек», — написал Стейн.

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НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового «Юты» Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В США зафиксировано более 1,6 млн случаев заражения, около 96 тыс. человек умерли.

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