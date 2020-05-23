СМИ: Командам НБА предложено сократить состав делегаций на игры до 35 человек

Источник: Reuters

«Источники в лиге сообщают, что командам НБА, скорее всего, будет разрешено привозить на игры 35 человек (в это число входят игроки, тренеры и прочие сотрудники клубов), если сезон-2019/20 возобновится в июле. В обычных условиях делегации команд превышают 50 человек», — написал Стейн.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового «Юты» Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.

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