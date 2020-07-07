Новые подробности гибели Коби Брайанта. Детальная хронология дня трагедии
Картина стала более отчётливой и ясной.
Картина стала более отчётливой и ясной.
Los Angeles Times опубликовал серию текстовых сообщений в день крушения вертолёта легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. В переписке участвовали контролёр рейса, подруга пилота Ары Зобаяна, сам пилот и другие люди, отвечающие за транспортировку Коби к месту назначения. Они обсуждали погоду и условия полёта. Публикация данной переписки делает более ясной картину трагической гибели легендарного баскетболиста.
Работница компании OC Helicopters Патти Тэйлор разослала групповое текстовое сообщение в рабочий чат. Она отвечала за организацию рейса Коби и наземный транспорт на месте прибытия.
«Погода завтра будет хорошей?» — спросила Тэйлор.
«Только что проверил прогноз. Завтра не лучший день, но не такой плохой по сравнению с сегодняшним», — ответил 50-летний пилот Ара Зобаян.
По сообщению Times, Зобаян летал с Брайантом по этому маршруту как минимум 10 раз.
Тэйлор: «Есть проблема с рекомендованной погодой для полёта».
Зобаян: «Принял. Буду давать рекомендации о погоде рано утром».
Тесс Дэвидсон, подруга Зобаяна, сообщила следователям, что на Ару никогда не давили в отношении полётов. Тэйлор заявила, что полёты с Брайантом часто отменялись или задерживались
Курт Дитц, бывший пилот Island Express, который летал с Брайантом, сказал следователям, что Коби оставлял погодные опасения на усмотрение пилота, потому что «он предполагал, что тот делает свою работу».
В 7:30 утра 26 января 2020 года Зобаян отправил сообщение «Кажется погода хорошая». Менее чем через час Тэйлор ответила: «Вроде бы всё в порядке». Рик Уэбб, владелец OC Helicopters, написал: «Я согласен».
«Взлетаем», — написала Тэйлор в 9:06, когда вертолёт Sikorsky S-76B покинул аэропорт Джона Уэйна в
«Здесь начался лёгкий дождь», — сообщил один из водителей Брайанта из аэропорта Камарильо (конечный пункт назначения рейса) в 9:33 утра.
«Мы поднимаемся до высоты 4000», — сказал Зобаян авиадиспетчеру в 9:44. Он указал, что летит над облачным покровом с сильным туманом.
«А что ты собираешься делать, когда достигнешь этой высоты?» — спросил авиадиспетчер. Не последовало ответа, поэтому вопрос задавался еще несколько раз. Ответа не было. Вертолёт разбился в 9:45.
«Приземлились?» — организатор рейса спросила водителя в аэропорту Камарильо, через три минуты после запланированного времени прибытия.
«Пока нет», — ответил водитель.
В 10:02 Тэйлор отправила сообщение: «Ара, ты в порядке?».
В это время проснулась подруга Зобаяна и написала ему сообщение, что было для них нормой. Текстовое сообщение не было доставлено.
Свидетельница сообщила в Национальный совет по безопасности на транспорте, что «была нулевая видимость в точке, где вертолёт исчез в низком облаке». Она сочла странным, что они «полетели прямо в тучные облака так близко к холмам».
Другой свидетель дал следующие показания: «Мы слышали, что вертолёт летел нормально, но не могли его разглядеть, потому что был большой туман и облачность. Я думал о том, почему вертолёт летит так низко в очень плохих погодных условиях. Затем, внезапно, мы услышали мощный взрыв».
Вскоре должен выйти официальный итоговый отчёт следователей о том, что действительно произошло в тот день. Однако картина в отношении трагической гибели Коби становится яснее. Возможно, не один, а несколько факторов привели к этой катастрофе.
Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от
Алексей Фалько