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12:08 (мск), источник: ТАСС

Бывший игрок НБА Грег Монро перешел в «Химки»

ТАСС, 30 июля. Американский форвард Грег Монро подписал контракт с подмосковным баскетбольным клубом «Химки». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Контракт с 30-летним игроком рассчитан на один сезон.

«Монро — опытный игрок, который много лет провел в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), — сказал главный тренер “Химок” Римас Куртинайтис. — Это один из немногих центровых в Евролиге, кто умеет играть спиной, нам было нужно именно такое разнообразие в игре. Грег очень хорош в игре на подборе, собирая в среднем по семь-восемь мячей за игру. Думаю, мы собрали очень сильную переднюю линию».

Прошедший сезон Монро провел в немецкой «Баварии», в Евролиге форвард провел 28 матчей, набирая в среднем 12,9 очка, совершая 6,8 подборов и делая 2,5 передачи за игру. На драфте НБА 2010 года Монро был выбран под общим седьмым номером. В НБА он играл за «Детройт», «Милуоки», «Финикс», «Бостон», «Торонто» и «Филадельфию». Всего в регулярных чемпионатах НБА он провел 632 матча, набирая в среднем по 13,2 очка и делая 8,3 подбора.

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