Бывший игрок НБА Грег Монро перешел в «Химки»

«Монро — опытный игрок, который много лет провел в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), — сказал главный тренер “Химок” Римас Куртинайтис. — Это один из немногих центровых в Евролиге, кто умеет играть спиной, нам было нужно именно такое разнообразие в игре. Грег очень хорош в игре на подборе, собирая в среднем по семь-восемь мячей за игру. Думаю, мы собрали очень сильную переднюю линию».