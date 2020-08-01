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11:32 (мск), источник: ТАСС

«Хьюстон» обыграл «Даллас» в матче НБА. Харден набрал 49 очков

ТАСС, 1 августа. «Хьюстон» одержал победу в овертайме матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) над «Далласом». Встреча завершилась со счетом 153:149.

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, в его активе 48 очков, девять подборов и восемь передач. Разыгрывающий команды Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл из 31 очка и 11 подборов, добавив к этом восемь передач. Также дабл-дабл в активе форварда Роберта Ковингтона (13 очков, 11 подборов).

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Трипл-дабл оформил разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. На его счету 28 очков, 13 подборов и 10 передач. Трипл-дабл стал для Дончича 23-м в НБА. Больше всех очков в составе «Далласа» набрал центровой Кристапс Порзингис, в активе которого также дабл-дабл (39 очков, 16 подборов).

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Ранее «Финикс» победил «Вашингтон» со счетом 125:112. «Портленд» обыграл «Мемфис» в овертайме (140:135). «Милуоки» был сильнее «Бостона» (119:112). «Сан-Антонио» взял верх над «Сакраменто» (129:120).

Розыгрыш возобновился в пятницу, доигрывать его будут 22 команды. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжают сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали «Портленд», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Финикс», из команд Восточной конференции — «Вашингтон».

Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф. В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.

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