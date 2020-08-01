«Хьюстон» обыграл «Даллас» в матче НБА. Харден набрал 49 очков
ТАСС, 1 августа. «Хьюстон» одержал победу в овертайме матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) над «Далласом». Встреча завершилась со счетом 153:149.
ТАСС, 1 августа. «Хьюстон» одержал победу в овертайме матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) над «Далласом». Встреча завершилась со счетом 153:149.
Самым результативным игроком в составах обеих команд стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, в его активе 48 очков, девять подборов и восемь передач. Разыгрывающий команды Расселл Уэстбрук оформил
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