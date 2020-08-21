Клуб «Миннесота Тимбервулвз» будет выбирать первым на драфте НБА 2020 года
ТАСС, 21 августа. «Миннесота» получила первый пик драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года.
ТАСС, 21 августа. «Миннесота» получила первый пик драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года.
Далее клубы будут выбирать игроков в следующем порядке в первом раунде: «Голден Стэйт», «Шарлотт», «Чикаго», «Кливленд», «Атланта», «Детройт», «Нью-Йорк», «Вашингтон», «Финикс», «Сан-Антонио», «Сакраменто», «Нью-Орлеан», «Бостон», «Орландо», «Портленд», «Миннесота», «Даллас», «Бруклин», «Майами», «Филадельфия», «Денвер», «Юта», «Милуоки», «Оклахома», «Бостон», «Нью-Йорк», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Торонто», «Бостон» (повторы обусловлены обменами между клубами).
«Миннесоте» достался первый пик второй раз за 6 лет, в 2015 году клуб выбрал под первым номером форварда
Фаворитами драфта эксперты называют защитника Энтони Эдвардса («Джорджия Бульдогc», NCAA), центрового Джеймса Уайзмана («Мемфис Тайгерс», NCAA) и разыгрывающего Ламело Болла, который провел прошлый сезон в Австралии.
Драфт НБА пройдет 16 октября.