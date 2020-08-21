Клуб «Миннесота Тимбервулвз» будет выбирать первым на драфте НБА 2020 года

Далее клубы будут выбирать игроков в следующем порядке в первом раунде: «Голден Стэйт», «Шарлотт», «Чикаго», «Кливленд», «Атланта», «Детройт», «Нью-Йорк», «Вашингтон», «Финикс», «Сан-Антонио», «Сакраменто», «Нью-Орлеан», «Бостон», «Орландо», «Портленд», «Миннесота», «Даллас», «Бруклин», «Майами», «Филадельфия», «Денвер», «Юта», «Милуоки», «Оклахома», «Бостон», «Нью-Йорк», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Торонто», «Бостон» (повторы обусловлены обменами между клубами).

«Миннесоте» достался первый пик второй раз за 6 лет, в 2015 году клуб выбрал под первым номером форварда Карла-Энтони Таунса, который впоследствии стал лучшим новичком сезона и двукратным участником Матча звезд НБА.