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09:50 (мск), источник: ТАСС

Клуб «Миннесота Тимбервулвз» будет выбирать первым на драфте НБА 2020 года

ТАСС, 21 августа. «Миннесота» получила первый пик драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года. Драфт-лотерея прошла в онлайн-формате в ночь на пятницу.

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Источник: РИА "Новости"

Далее клубы будут выбирать игроков в следующем порядке в первом раунде: «Голден Стэйт», «Шарлотт», «Чикаго», «Кливленд», «Атланта», «Детройт», «Нью-Йорк», «Вашингтон», «Финикс», «Сан-Антонио», «Сакраменто», «Нью-Орлеан», «Бостон», «Орландо», «Портленд», «Миннесота», «Даллас», «Бруклин», «Майами», «Филадельфия», «Денвер», «Юта», «Милуоки», «Оклахома», «Бостон», «Нью-Йорк», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Торонто», «Бостон» (повторы обусловлены обменами между клубами).

«Миннесоте» достался первый пик второй раз за 6 лет, в 2015 году клуб выбрал под первым номером форварда Карла-Энтони Таунса, который впоследствии стал лучшим новичком сезона и двукратным участником Матча звезд НБА.

Фаворитами драфта эксперты называют защитника Энтони Эдвардса («Джорджия Бульдогc», NCAA), центрового Джеймса Уайзмана («Мемфис Тайгерс», NCAA) и разыгрывающего Ламело Болла, который провел прошлый сезон в Австралии.

Драфт НБА пройдет 16 октября.

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