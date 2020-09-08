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11:42 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» вышел вперед в серии второго раунда плей-офф НБА с «Торонто»

ТАСС, 8 сентября. «Бостон» обыграл «Торонто» со счетом 111:89 в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джелейн Браун, набравший 27 очков. Его партнер по команде Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. У «Торонто» больше всех очков набрал разыгрывающий Фред Ванвлит (18).

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Бостона». Следующую встречу команды проведут 10 сентября.

В другом матче дня «Лос-Анджелес Клипперс» победил «Денвер» (113:107). Счет в серии стал 2−1 в пользу «Клипперс». Самыми результативными игроками матча стали центровой «Денвера» Никола Йокич, в активе которого дабл-дабл (32 очка + 12 подборов), и форвард «Клипперс» Пол Джордж (32 очка). Дабл-даблы также оформили форварды Кавай Леонард (23 очка + 14 подборов, «Клипперс») и Майкл Портер (18 очков + 10 подборов, «Денвер»).

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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