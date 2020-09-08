«Бостон» вышел вперед в серии второго раунда плей-офф НБА с «Торонто»

Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джелейн Браун, набравший 27 очков. Его партнер по команде Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. У «Торонто» больше всех очков набрал разыгрывающий Фред Ванвлит (18).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b8a7d462bd5cdaa51770" data-vnd="b8a7d462bd5cdaa51770" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b8a7d462bd5cdaa51770" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Бостона». Следующую встречу команды проведут 10 сентября.

В другом матче дня «Лос-Анджелес Клипперс» победил «Денвер» (113:107). Счет в серии стал 2−1 в пользу «Клипперс». Самыми результативными игроками матча стали центровой «Денвера» Никола Йокич, в активе которого дабл-дабл (32 очка + 12 подборов), и форвард «Клипперс» Пол Джордж (32 очка). Дабл-даблы также оформили форварды Кавай Леонард (23 очка + 14 подборов, «Клипперс») и Майкл Портер (18 очков + 10 подборов, «Денвер»).