«Бостон» вышел вперед в серии второго раунда плей-офф НБА с «Торонто»
ТАСС, 8 сентября. «Бостон» обыграл «Торонто» со счетом 111:89 в пятом матче серии второго раунда
ТАСС, 8 сентября. «Бостон» обыграл «Торонто» со счетом 111:89 в пятом матче серии второго раунда
Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джелейн Браун, набравший 27 очков. Его партнер по команде Джейсон Тейтум оформил
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Бостона». Следующую встречу команды проведут 10 сентября.
В другом матче дня «Лос-Анджелес Клипперс» победил «Денвер» (113:107). Счет в серии стал 2−1 в пользу «Клипперс». Самыми результативными игроками матча стали центровой «Денвера» Никола Йокич, в активе которого
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30.