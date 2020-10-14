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13:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Майкл Джордан за год заработал на одной рекламе больше, чем Месси и Роналду в целом

Согласно данным портала Basketball Forever, легенда НБА и клуба «Чикаго Буллз» Майкл Джордан за прошедший год на одной рекламе заработал $ 130 млн.

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Источник: AP 2020

Это больше суммарного дохода (зарплата по контракту + реклама) любого действующего спортсмена, включая звёзд футбола Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии НБА. Баскетболист завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.

В апреле этого года вышел документальный фильм «Последний танец» о Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.

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