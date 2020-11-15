Решающий момент. Майклу Джордану выпал шанс избавиться от репутации лузера-владельца
Его Воздушество ждёт очень насыщенная неделя. «Шарлотт Хорнетс» нужно не ошибиться на трансферном рынке и драфте НБА.
Его Воздушество ждёт очень насыщенная неделя. «Шарлотт Хорнетс» нужно не ошибиться на трансферном рынке и драфте НБА.
С 2010 года шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан является мажоритарным владельцем «Шарлотт Хорнетс». За это время франшиза всего дважды выходила в
Основная характеристика «Шарлотт» времён владения Джордана — посредственность. Команда недостаточно хороша для выхода в
Сейчас у Майкла есть возможность заполучить настоящего игрока высшего класса. Речь о разыгрывающем Расселле Уэстбруке, который выставил запрос на обмен к «Хьюстон Рокетс». «Шарлотт» называют одним из фаворитов на осуществление сделки по Уэстбруку. Более того, Джордан лично заинтересован в том, чтобы его команду пополнил разыгрывающий «Хьюстона», который перестал ладить со своим напарником Джеймсом Харденом и хочет выполнять роль явного лидера.
Джордан определил два пакета активов, которые готов отдать за Уэстбрука. Первый: «Хорнетс» отправляют в «Рокетс» Николя Батюма, Девонте Грэма, Малика Монка и третий пик на драфте НБА этого года. Второй пакет: «Хорнетс» отдают Коди Зеллера, Терри Розира, третий пик драфта этого года и пик второго раунда драфта 2021 года.
При всех своих недостатках Уэстбрук — гарантия попадания в
Можно не сомневаться в том, что Уэстбрук выведет «Шарлотт» в
Ещё одна немаловажная деталь. Уэстбрук — один из самых авторитетных и популярных игроков НБА. У Расса 15,7 млн подписчиков в «Инстаграме». Среди звёзд НБА больше только у Леброна Джеймса (71,7 млн) и Стефена Карри (32,7). Уэстбрук выступает авторитетным голосом в американском обществе в целом. Для сравнения, выступавший многие годы в качестве лица франшизы «Шарлотт» Кемба Уокер имеет всего 1,5 млн подписчиков (примерно в 10 раз меньше Уэстбрука).
После разрешения конфликтной ситуации Расс не стеснялся делать комплименты Майклу.
«Что ж, Джордан всегда прилагал огромные усилия, чтобы помочь афроамериканским общинам. Во время встречи игроков с владельцами по поводу возобновления сезона или бойкота его влияние было огромным. Он приложил серьёзные усилия, чтобы выполнялось всё, что мы хотим делать вместе. У нас и до этого были разговоры с владельцами и игроками, и некоторые вещи, которые мы хотели, мы не могли сделать. Но Джордан был непреклонен в отношении того, чтобы мы добивались результатов и делали свою работу правильно», — приводит слова Уэстбрука Clutch Points.
Уважение взаимно. Расселл Уэстбрук — игрок, который пользуется большой симпатией Майкла Джордана. От Его Воздушества крайне редко можно услышать подобные комплименты в адрес действующих звёзд НБА.
«Вижу в Расселле себя 30-летней давности. Его отношение к делу, страсть, с которой он играет, желание показать себя — все это есть в его игре. Уэстбрук любит баскетбол, он играет с энергией, он просто создан для этого», — утверждал Джордана в интервью ESPN несколько лет назад.
Не случайно Уэстбрука в Зал славы штата Оклахома в 2016 году вводил именно Джордан. Майкл откликнулся на приглашение Расса. Трудно представить, что он согласился бы сделать нечто подобное для другой суперзвезды НБА.
Тогда Майкл уже делал намёки на желание переманить Расса в свою команду.
«Вы все должны гордиться одним качеством, присущим этому парню — это его преданность. Он остался здесь, хотя мог легко перебраться в Шарлотт. Но я приехал сюда не для того, чтобы обвинять
Уэстбрук — самый именитый клиент Jordan Brand, обувного бренда, который до сих пор приносит Джордану десятки миллионов долларов. По сути, между Майклом и Рассом уже выстроены прочные деловые и личные отношения. Осталось дополнить их лишь переходом Уэстбрука в франшизу Джордана. «Шарлотт» точно не станет хуже после добавления в состав Расса. Да, «Хорнетс» примут дорогой долгосрочный контракт разыгрывающего, но при этом сбросят обременяющую зарплату Батюма, Зеллера и / или Розира.
Обмен Уэстбрука — беспроигрышный вариант для «Хорнетс». Особым спросом Расс в лиге не пользуется, его могут перехватить разве что «Нью-Йорк Никс». В таком случае ситуация для Джордана всё равно не будет такой уж мрачной. «Шарлотт» занял девятое место в прошлом регулярном чемпионате. Это предполагало получение
В общем Джордану и «Хорнетс» лучше выменять Уэстбрука, но запасной вариант в виде потенциального шанса задрафтовать Болла тоже не так уж плох. Вполне вероятно, светлые времена для
Алексей Фалько