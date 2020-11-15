Решающий момент. Майклу Джордану выпал шанс избавиться от репутации лузера-владельца

С 2010 года шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан является мажоритарным владельцем «Шарлотт Хорнетс». За это время франшиза всего дважды выходила в плей-офф. Джордан застрял в рейтингах главных лузеров-владельцев НБА. Межсезонье-2020 дарит Майклу уникальный шанс избавиться от этой репутации.

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Основная характеристика «Шарлотт» времён владения Джордана — посредственность. Команда недостаточно хороша для выхода в плей-офф, но при этом не является худшей из худших, чтобы погрузиться на дно и бороться за высшие лотерейные пики для выбора элитного таланта на драфте. Лицом франшизы большую часть этого времени был Кемба Уокер — качественный исполнитель, но не суперзвезда первой величины. Окружить его подобными исполнителями Джордану не удалось. Его Воздушество лоббировал ряд неудачных решений, которые ограничили потенциал «Хорнетс».

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Сейчас у Майкла есть возможность заполучить настоящего игрока высшего класса. Речь о разыгрывающем Расселле Уэстбруке, который выставил запрос на обмен к «Хьюстон Рокетс». «Шарлотт» называют одним из фаворитов на осуществление сделки по Уэстбруку. Более того, Джордан лично заинтересован в том, чтобы его команду пополнил разыгрывающий «Хьюстона», который перестал ладить со своим напарником Джеймсом Харденом и хочет выполнять роль явного лидера.

Джордан определил два пакета активов, которые готов отдать за Уэстбрука. Первый: «Хорнетс» отправляют в «Рокетс» Николя Батюма, Девонте Грэма, Малика Монка и третий пик на драфте НБА этого года. Второй пакет: «Хорнетс» отдают Коди Зеллера, Терри Розира, третий пик драфта этого года и пик второго раунда драфта 2021 года.

Конечно, Расс — не идеальный игрок. $ 132,5 млн зарплаты по действующему три года контракту — переплата. Уэстбрук считается «стат-читером», который в большей мере играет на свои личные показатели, а не на команду. Очень маловероятно, что разыгрывающий когда-то приведёт свою команду к титулу. Но «Шарлотт» прямо сейчас это и не нужно.

При всех своих недостатках Уэстбрук — гарантия попадания в плей-офф. Расс вывел в постсезон даже «Оклахома-Сити Тандер» в сезоне-2016/2017, когда команду бросил Кевин Дюрант. Сделал это в сверхконкурентной Западной конференции, где доминировала династия «Голден Стэйт Уорриорз» и выступали ещё несколько мощных клубов. Попутно Уэстбрук набирал средний трипл-дабл за сезон, покорив казавшийся вечным рекорд Оскара Робертсона из прошлого столетия и став MVP сезона.

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Можно не сомневаться в том, что Уэстбрук выведет «Шарлотт» в плей-офф слабой Восточной конференции, не важно кто будет его товарищами по команде. Скорее всего, дело закончится 5−8 номером посева и вылетом в первом или втором раунде постсезона, однако для франшизы «Хорнетс» это уже огромный шаг вперёд. Хотя Восток сейчас настолько плох, что Расс теоретически способен затащить команду даже в финал НБА (или как минимум в финал конференции). Кто может с уверенностью сказать, что Уэстбрук не способен выбить «Милуоки Бакс» со склонным к провалам решающих матчей Яннисом Адетокунбо. «Бостон Селтикс», «Филадельфия Сиксерс», «Торонто Рэпторс», «Майами Хит» тоже не выглядят такими уж непобедимыми в своём текущем состоянии.

Ещё одна немаловажная деталь. Уэстбрук — один из самых авторитетных и популярных игроков НБА. У Расса 15,7 млн подписчиков в «Инстаграме». Среди звёзд НБА больше только у Леброна Джеймса (71,7 млн) и Стефена Карри (32,7). Уэстбрук выступает авторитетным голосом в американском обществе в целом. Для сравнения, выступавший многие годы в качестве лица франшизы «Шарлотт» Кемба Уокер имеет всего 1,5 млн подписчиков (примерно в 10 раз меньше Уэстбрука).

Расс — один из тех, кто определял судьбу сезона НБА во время летнего бойкота. Уэстбрук, Леброн Джеймс, Крис Пол и Кармело Энтони фактически приняли решение возобновить игру после консультаций с комиссаром НБА Адамом Сильвером, бывшим президентом США Бараком Обамой и Майклом Джорданом, который стал своего рода связующим звеном между баскетбольными функционерами и игроками.

После разрешения конфликтной ситуации Расс не стеснялся делать комплименты Майклу.

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«Что ж, Джордан всегда прилагал огромные усилия, чтобы помочь афроамериканским общинам. Во время встречи игроков с владельцами по поводу возобновления сезона или бойкота его влияние было огромным. Он приложил серьёзные усилия, чтобы выполнялось всё, что мы хотим делать вместе. У нас и до этого были разговоры с владельцами и игроками, и некоторые вещи, которые мы хотели, мы не могли сделать. Но Джордан был непреклонен в отношении того, чтобы мы добивались результатов и делали свою работу правильно», — приводит слова Уэстбрука Clutch Points.

Уважение взаимно. Расселл Уэстбрук — игрок, который пользуется большой симпатией Майкла Джордана. От Его Воздушества крайне редко можно услышать подобные комплименты в адрес действующих звёзд НБА.

«Вижу в Расселле себя 30-летней давности. Его отношение к делу, страсть, с которой он играет, желание показать себя — все это есть в его игре. Уэстбрук любит баскетбол, он играет с энергией, он просто создан для этого», — утверждал Джордана в интервью ESPN несколько лет назад.

Не случайно Уэстбрука в Зал славы штата Оклахома в 2016 году вводил именно Джордан. Майкл откликнулся на приглашение Расса. Трудно представить, что он согласился бы сделать нечто подобное для другой суперзвезды НБА.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/stk96IiqIGw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тогда Майкл уже делал намёки на желание переманить Расса в свою команду.

«Вы все должны гордиться одним качеством, присущим этому парню — это его преданность. Он остался здесь, хотя мог легко перебраться в Шарлотт. Но я приехал сюда не для того, чтобы обвинять кого-то, кого здесь нет. У каждого есть выбор… но когда я увидел, что Расселл остается в Оклахоме, я был горд. Написал ему, чтобы выразить свое уважение», — сказал Джордан во время выступления.

Уэстбрук — самый именитый клиент Jordan Brand, обувного бренда, который до сих пор приносит Джордану десятки миллионов долларов. По сути, между Майклом и Рассом уже выстроены прочные деловые и личные отношения. Осталось дополнить их лишь переходом Уэстбрука в франшизу Джордана. «Шарлотт» точно не станет хуже после добавления в состав Расса. Да, «Хорнетс» примут дорогой долгосрочный контракт разыгрывающего, но при этом сбросят обременяющую зарплату Батюма, Зеллера и / или Розира.

Уэстбрук сразу же сделает потолок команды выше — гарантирует постоянный выход в плей-офф Восточной конференции. О большем франшиза сейчас не может мечтать. Леброн Джеймс, Кавай Леонард, Кевин Дюрант или Стефен Карри — считанные суперзвезды, обеспечивающие команде статут претендента на титул. В Северную Каролину они сейчас ехать не согласятся, в отличие от Расса.

Обмен Уэстбрука — беспроигрышный вариант для «Хорнетс». Особым спросом Расс в лиге не пользуется, его могут перехватить разве что «Нью-Йорк Никс». В таком случае ситуация для Джордана всё равно не будет такой уж мрачной. «Шарлотт» занял девятое место в прошлом регулярном чемпионате. Это предполагало получение драфт-пика в диапазоне 10−14, но в кои-то веки «Хорнетс» повезло на лотерее. Третий драфт-пик позволяет рассчитывать на выбор Ламело Болла — мегапопулярного проспекта. Ламело — молодая версия Уэстбрука с суперзвёздным потенциалом. По числу подписчиков в «Инстаграме» (5,6 млн) он уже опережает упомянутого выше Уокера и ещё множество звёзд НБА. Болла ждёт огромная популярность и хайп на уровне не меньше восходящих звёзд лиги Луки Дончича и Зайона Уильямсона. В игровом плане Ламело тоже должен быть хорош.

В общем Джордану и «Хорнетс» лучше выменять Уэстбрука, но запасной вариант в виде потенциального шанса задрафтовать Болла тоже не так уж плох. Вполне вероятно, светлые времена для Джордана-владельца настанут очень скоро. Следующая неделя станет очень насыщенной для Его Воздушества. 16 ноября истекает мораторий на проведение обменов, а через 2 дня состоится драфт. Интересно узнать, к чему придут Майкл и «Хорнетс».