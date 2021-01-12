НБА теряет матчи
Пандемия грозит баскетбольной лиге приостановкой чемпионата.
Пандемия грозит баскетбольной лиге приостановкой чемпионата.
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), запустившая в декабре регулярный чемпионат в укороченном формате и без зрителей, не смогла обойтись без проблем на фоне пандемии COVID-19.
НБА объявила о переносе на неопределенный срок сразу двух матчей — «Далласа» с «Нью-Орлеаном» и «Бостона» с «Чикаго», которые должны были состояться соответственно 12 января и 13 января.
Эти встречи — не первые, которые лиге пришлось отложить
До этого НБА объявила о переносе матчей «Бостона» с «Майами» и «Хьюстона» с «Оклахомой». Кроме того, коронавирус сильно ударил по лидирующей до недавних пор в Восточной конференции «Филадельфии». Непосредственно в разгар выездной игры против «Бруклина» о положительном результате теста узнал находящийся на скамейке запасных защитник клуба Сет Карри.
В лиге, заявил представитель НБА Майк Басс, к трудностям были готовы: «Мы ожидали, что в этом сезоне будут перенесены игры и соответствующим образом спланировали расписание. Чемпионат приостанавливать мы не планируем». Однако, как утверждает в Twitter известный инсайдер Джейсон Дюмас, лига все же прорабатывает запасной с перерывом в сезоне продолжительностью от одной до двух недель.
Екатерина Ремизова.