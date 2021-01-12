НБА теряет матчи

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), запустившая в декабре регулярный чемпионат в укороченном формате и без зрителей, не смогла обойтись без проблем на фоне пандемии COVID-19. Из-за новых случаев заражения среди игроков лига оказалась вынуждена перенести на неопределенный срок уже четыре матча. Руководство НБА, планировавшее погасить кризис путем ужесточения антикоронавирусных мер, уже рассматривает вариант приостановки сезона.

НБА объявила о переносе на неопределенный срок сразу двух матчей — «Далласа» с «Нью-Орлеаном» и «Бостона» с «Чикаго», которые должны были состояться соответственно 12 января и 13 января.

Команды не сумели набрать восемь игроков, минимальное количество для заявки на игру, которые не находились бы на самоизоляции и могли выйти на площадку.

Эти встречи — не первые, которые лиге пришлось отложить из-за коронавируса.

До этого НБА объявила о переносе матчей «Бостона» с «Майами» и «Хьюстона» с «Оклахомой». Кроме того, коронавирус сильно ударил по лидирующей до недавних пор в Восточной конференции «Филадельфии». Непосредственно в разгар выездной игры против «Бруклина» о положительном результате теста узнал находящийся на скамейке запасных защитник клуба Сет Карри. Из-за этого многим игрокам пришлось уйти на самоизоляцию, и на матч против «Денвера» команда вышла в неполном составе — семь человек. Это противоречит регламенту, однако лига сделала для клуба исключение.

Из-за растущего числа положительных тестов среди игроков и пробоин в календаре НБА приняла решение устроить экстренное собрание генеральных менеджеров клубов и представителей профсоюза игроков. В рамках телефонной конференции, как сообщило издание The New York Times, планировалось обсудить внесение поправок в протокол по охране здоровья и безопасности во время пандемии коронавируса.

Среди них — изменение продолжительности тренировок и разминок, возможность ограничения общения на площадке до и после матчей, ужесточение правил, касающихся ношения защитных масок.

В лиге, заявил представитель НБА Майк Басс, к трудностям были готовы: «Мы ожидали, что в этом сезоне будут перенесены игры и соответствующим образом спланировали расписание. Чемпионат приостанавливать мы не планируем». Однако, как утверждает в Twitter известный инсайдер Джейсон Дюмас, лига все же прорабатывает запасной с перерывом в сезоне продолжительностью от одной до двух недель.