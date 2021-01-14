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00:44 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Баскетболист Джеймс Харден перешел из «Хьюстона» в «Бруклин»

ТАСС, 14 января. Разыгрывающий Джеймс Харден перешел из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон» в «Бруклин». Об этом в своем Twitter сообщил журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски.

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Источник: AP 2020

По информации источника, «Бруклин» включил в сделку три незащищенных выбора в первом раунде драфта в 2022, 2024 и 2026 годах и обмен пиками в 2021, 2023, 2025 и 2027 годах.

Также «Хьюстон» обменял в «Индиану» полученного от «Бруклина» за Хардена Кариса Леверта на Виктора Оладипо.

Харден выступает за «Хьюстон» с 2012 года, он был выбран под третьим номером «Оклахомой» на драфте НБА 2009 года. Харден является самым ценным игроком НБА сезона-2017/18, восемь раз принимал участие в Матче всех звезд НБА, шесть раз попадал в команду сезона. В составе сборной США становился победителем Олимпийских игр 2012 года и чемпионата мира — 2014.

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