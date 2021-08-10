Дончич подпишет с «Далласом» контракт на 207 миллионов долларов

Как сообщает ESPN, 22-летний словенец подпишет пятилетнее соглашение на 207 миллионов долларов.

Эта сумма самая большая в истории для продления контракта новичка. Дончич получил право на такой контракт, так как дважды попадал в первую символическую сборную НБА за три сезона в НБА.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3f462f5f1cb97e9d87c4" data-vnd="3f462f5f1cb97e9d87c4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3f462f5f1cb97e9d87c4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидается, что официальное объявление о продлении контракта состоится во вторник, 10 августа на пресс-конференции.