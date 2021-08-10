Дончич подпишет с «Далласом» контракт на 207 миллионов долларов
Разыгрывающий защитник Лука Дончич согласовал с «Далласом» новый контракт.
Разыгрывающий защитник Лука Дончич согласовал с «Далласом» новый контракт.
Как сообщает ESPN, 22-летний словенец подпишет пятилетнее соглашение на 207 миллионов долларов.
Эта сумма самая большая в истории для продления контракта новичка. Дончич получил право на такой контракт, так как дважды попадал в первую символическую сборную НБА за три сезона в НБА.
Ожидается, что официальное объявление о продлении контракта состоится во вторник, 10 августа на
В прошлом сезоне НБА Дончич сыграл в 66 матчах, набирая в среднем по 27,7 очка, 8 подборов и 8,6 передачи.