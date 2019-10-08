Баскетболисты ЦСКА потерпели второе поражение в Единой лиге ВТБ, уступив «Зениту»
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА проиграл со счетом 79:82
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА проиграл со счетом 79:82
Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Дарран Хиллиард, набравший 16 очков, наибольшее количество очков в составе «Зенита» у Евгения Воронова (15). Команды провели между собой 15-й матч после образования «Зенита» в 2014 году и присоединения к структуре одноименного футбольного клуба. «Зенит» одержал четвертую победу, еще в 11 играх побеждали армейцы. Петербуржцы прервали серию поражений от ЦСКА из четырех матчей и впервые победили армейцев в гостях.
ЦСКА потерпел второе поражение в трех матчах Единой лиги ВТБ. На старте турнира армейцы проиграли красноярскому «Енисею» (71:80), затем выиграли у пермской «Пармы» (89:74). Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице. «Зенит» идет на втором месте, имея в активе две победы.
В следующем матче Единой лиги ВТБ московская команда дома сыграет против белорусского клуба «Цмоки-Минск», встреча пройдет 13 октября. 10 октября ЦСКА примет немецкую «Баварию» в матче Евролиги. «Зенит» в Единой лиге ВТБ сыграет с «Нижним Новгородом» 13 октября. В Евролиге питерская команда сыграет дома с испанской «Барселоной», игра состоится 11 октября.