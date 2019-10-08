Баскетболисты ЦСКА потерпели второе поражение в Единой лиге ВТБ, уступив «Зениту»

Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Дарран Хиллиард, набравший 16 очков, наибольшее количество очков в составе «Зенита» у Евгения Воронова (15). Команды провели между собой 15-й матч после образования «Зенита» в 2014 году и присоединения к структуре одноименного футбольного клуба. «Зенит» одержал четвертую победу, еще в 11 играх побеждали армейцы. Петербуржцы прервали серию поражений от ЦСКА из четырех матчей и впервые победили армейцев в гостях.