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7 октября, источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА потерпели второе поражение в Единой лиге ВТБ, уступив «Зениту»

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА проиграл со счетом 79:82 санкт-петербургскому «Зениту» в домашнем матче баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в УСК ЦСКА.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Дарран Хиллиард, набравший 16 очков, наибольшее количество очков в составе «Зенита» у Евгения Воронова (15). Команды провели между собой 15-й матч после образования «Зенита» в 2014 году и присоединения к структуре одноименного футбольного клуба. «Зенит» одержал четвертую победу, еще в 11 играх побеждали армейцы. Петербуржцы прервали серию поражений от ЦСКА из четырех матчей и впервые победили армейцев в гостях.

ЦСКА потерпел второе поражение в трех матчах Единой лиги ВТБ. На старте турнира армейцы проиграли красноярскому «Енисею» (71:80), затем выиграли у пермской «Пармы» (89:74). Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице. «Зенит» идет на втором месте, имея в активе две победы.

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В следующем матче Единой лиги ВТБ московская команда дома сыграет против белорусского клуба «Цмоки-Минск», встреча пройдет 13 октября. 10 октября ЦСКА примет немецкую «Баварию» в матче Евролиги. «Зенит» в Единой лиге ВТБ сыграет с «Нижним Новгородом» 13 октября. В Евролиге питерская команда сыграет дома с испанской «Барселоной», игра состоится 11 октября.

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