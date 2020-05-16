«Аэрофлот» прекратил сотрудничество с Российской федерацией баскетбола

Источник: Reuters

РФБ сотрудничала с «Аэрофлотом», который выступал в качестве официального перевозчика национальных сборных, с 2016 года.

«С нами ["Аэрофлот"] тоже закончил, хотя как бренд “Аэрофлот” очень вяжется с баскетболом, — сказал Кириленко. — Но сейчас для авиации тяжелое время, и мы будем справляться сами, ничего».

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Из-за пандемии коронавируса авиакомпания отказалась от всех маркетинговых контрактов на фоне сокращения операционных расходов. Так, ранее «Аэрофлот» прекратил сотрудничество с баскетбольным и футбольным клубами ЦСКА. Также авиаперевозчик прервал переговоры о партнерстве с Российским футбольным союзом (РФС).