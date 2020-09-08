Сергей Панов назначен генеральным менеджером сборной России по баскетболу

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«Президент РФБ Андрей Кириленко дал мне ответственное и важное поручение, очень приятно и интересно будет вернуться в “кухню” национальной команды в новой роли, — сказал Панов. — Уверен, легко найдем взаимопонимание с [главным тренером сборной России] Сергеем Базаревичем, с которым давно знакомы. Надеюсь, что сможем совместными усилиями с тренерским штабом и федерацией создать боевую, благоприятную атмосферу для участия в сборной страны лучших игроков и вернуть победные традиции российского баскетбола, существовавшие и во времена нашего поколения, и в конце 2000-х — начале 2010-х. Начнем работу с переговоров с клубами, чтобы определить принципы, на которых игроки будут приезжать в сборную, и есть много важных деталей, которые нельзя упускать, чтобы пребывание баскетболистов в национальной команде было максимально комфортным».

Также Панов отметил, что будет совмещать работу в национальной команде с должностью генерального менеджера клуба «Нижний Новгород».

«Я давно присматривался к кандидатуре Сергея Юрьевича, думал о том, каким образом он может помочь федерации, — отметил Кириленко. — Это одно из ведущих руководящих действующих лиц в российском баскетболе, у него есть очень интересный проект в Нижнем Новгороде, где выступает довольно симпатичная команда с большим количеством российских баскетболистов. Панов обладает большим опытом и игрока, и менеджера. Появление такой личности в национальной команде — огромный плюс, это обязательно пойдет на пользу мужской сборной».