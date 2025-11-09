Российский клуб обвинил своего игрока перед матчем с «Зенитом»: «Симулирует признаки болезни, вводит в заблуждение»

Узнав о данном инциденте, медицинский персонал клуба провел сначала свое обследование Кирилла Елатонцева, а затем он прошел дополнительное обследование в одной из городских клиник. По его итогам врачи не выявили острых проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется.