Российский клуб обвинил своего игрока перед матчем с «Зенитом»: «Симулирует признаки болезни, вводит в заблуждение»

«Утром 8 ноября игрок ПБК “Локомотив-Кубань” Кирилл Елатонцев сообщил медицинскому штабу клуба о том, что накануне ночью он почувствовал себя плохо и с симптомами отравления обратился к врачам, вызвав на дом скорую медицинскую помощь. При этом игрок не поставил в известность медицинский штаб клуба о состоянии здоровья, а действовал самостоятельно.
Узнав о данном инциденте, медицинский персонал клуба провел сначала свое обследование Кирилла Елатонцева, а затем он прошел дополнительное обследование в одной из городских клиник. По его итогам врачи не выявили острых проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется.
В настоящее время медицинский штаб клуба не видит препятствий в том, чтобы Кирилл Елатонцев принял участие в предстоящем 9 ноября в Краснодаре матче Единой лиги ВТБ против «Зенита». Клуб и тренерский штаб рассчитывает на игрока в матче с командой из Санкт-Петербурга.
Также клуб подозревает, что Кирилл Елатонцев симулирует признаки болезни, а также вводит в заблуждение тренерский штаб и медицинский персонал клуба. Таким образом, спортсмен нарушает не только свои трудовые отношения, но и обязательства игрока профессионального клуба«, — говорится в заявлении ПБК “Локомотив-Кубань”.
Президент клуба Андрей Ведищев в свою очередь заявил: «К сожалению, перед таким важным матчем воспитанник “Локо” Кирилл Елатонцев очень подвел клуб и партнеров по команде. Конечно, все сильно расстроены и удивлены отношением Кирилла к делу. На данный момент мы продолжаем разбираться в сложившейся ситуации».