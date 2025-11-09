Ричмонд
Российский клуб обвинил своего игрока перед матчем с «Зенитом»: «Симулирует признаки болезни, вводит в заблуждение»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» выступил с официальным заявлением по ситуации с баскетболистом Кириллом Елатонцевым перед ближайшим матчем с «Зенитом».

Источник: РИА "Новости"

«Утром 8 ноября игрок ПБК “Локомотив-Кубань” Кирилл Елатонцев сообщил медицинскому штабу клуба о том, что накануне ночью он почувствовал себя плохо и с симптомами отравления обратился к врачам, вызвав на дом скорую медицинскую помощь. При этом игрок не поставил в известность медицинский штаб клуба о состоянии здоровья, а действовал самостоятельно.

Узнав о данном инциденте, медицинский персонал клуба провел сначала свое обследование Кирилла Елатонцева, а затем он прошел дополнительное обследование в одной из городских клиник. По его итогам врачи не выявили острых проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется.

В настоящее время медицинский штаб клуба не видит препятствий в том, чтобы Кирилл Елатонцев принял участие в предстоящем 9 ноября в Краснодаре матче Единой лиги ВТБ против «Зенита». Клуб и тренерский штаб рассчитывает на игрока в матче с командой из Санкт-Петербурга.

Также клуб подозревает, что Кирилл Елатонцев симулирует признаки болезни, а также вводит в заблуждение тренерский штаб и медицинский персонал клуба. Таким образом, спортсмен нарушает не только свои трудовые отношения, но и обязательства игрока профессионального клуба«, — говорится в заявлении ПБК “Локомотив-Кубань”.

Президент клуба Андрей Ведищев в свою очередь заявил: «К сожалению, перед таким важным матчем воспитанник “Локо” Кирилл Елатонцев очень подвел клуб и партнеров по команде. Конечно, все сильно расстроены и удивлены отношением Кирилла к делу. На данный момент мы продолжаем разбираться в сложившейся ситуации».