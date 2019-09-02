Кириленко: Сборная России, выйдя во второй этап КМ, решила задачу-минимум
УХАНЬ (Китай), 2 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Мужская сборная России, пробившись в число 16 лучших команд на Кубке мира, решила
УХАНЬ (Китай), 2 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Мужская сборная России, пробившись в число 16 лучших команд на Кубке мира, решила
Сборная России в понедельник обыграла со счетом 87:73 команду Южной Кореи в матче Кубка мира в Китае, досрочно вышла во второй групповой этап и обеспечила себе как минимум участие в олимпийском квалификационном турнире. В среду сборная России сыграет против команды Аргентины, победитель встречи займет первое место в группе.
«Всех поздравляю с выходом во второй круг, с участием в квалификации к Олимпиаде.
«Гриша Мотовилов не особо порадовал в матче с корейцами, играл нормально, но не восторг. Много еще ошибок, много над чем работать нужно. Хорошо, что он прибавляет, уже лучше сыграл, чем в первом матче. Кулагин, Фридзон, Курбанов, Зубков, Воронцевич выглядят очень уверенно, чувствуется надежность, когда они на площадке. Когда выходит Мотовилов, даже у Сережи Карасева появляется нестабильность. Хотя они стараются, конечно», — отметил Кириленко.