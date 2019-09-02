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2 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Кириленко: Сборная России, выйдя во второй этап КМ, решила задачу-минимум

УХАНЬ (Китай), 2 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Мужская сборная России, пробившись в число 16 лучших команд на Кубке мира, решила задачу-минимум, заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сборная России в понедельник обыграла со счетом 87:73 команду Южной Кореи в матче Кубка мира в Китае, досрочно вышла во второй групповой этап и обеспечила себе как минимум участие в олимпийском квалификационном турнире. В среду сборная России сыграет против команды Аргентины, победитель встречи займет первое место в группе.

«Всех поздравляю с выходом во второй круг, с участием в квалификации к Олимпиаде. Задача-минимум на Кубке мира выполнена, можно расслабиться и получать удовольствие. Но это не значит, что можно бросать играть теперь. Мы хотим увидеть свою команду как можно выше. Дальше играем за первое место с аргентинцами, это будет фактически игра второго этапа, она будет иметь двойную стоимость. Хочется зайти во второй этап с победой», — сказал Кириленко журналистам.

«Гриша Мотовилов не особо порадовал в матче с корейцами, играл нормально, но не восторг. Много еще ошибок, много над чем работать нужно. Хорошо, что он прибавляет, уже лучше сыграл, чем в первом матче. Кулагин, Фридзон, Курбанов, Зубков, Воронцевич выглядят очень уверенно, чувствуется надежность, когда они на площадке. Когда выходит Мотовилов, даже у Сережи Карасева появляется нестабильность. Хотя они стараются, конечно», — отметил Кириленко.

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