Кириленко: Сборная России, выйдя во второй этап КМ, решила задачу-минимум

Источник: Спорт РИА Новости

Сборная России в понедельник обыграла со счетом 87:73 команду Южной Кореи в матче Кубка мира в Китае, досрочно вышла во второй групповой этап и обеспечила себе как минимум участие в олимпийском квалификационном турнире. В среду сборная России сыграет против команды Аргентины, победитель встречи займет первое место в группе.

«Всех поздравляю с выходом во второй круг, с участием в квалификации к Олимпиаде. Задача-минимум на Кубке мира выполнена, можно расслабиться и получать удовольствие. Но это не значит, что можно бросать играть теперь. Мы хотим увидеть свою команду как можно выше. Дальше играем за первое место с аргентинцами, это будет фактически игра второго этапа, она будет иметь двойную стоимость. Хочется зайти во второй этап с победой», — сказал Кириленко журналистам.