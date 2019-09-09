Сборные США и Франции сыграют в четвертьфинале Кубка мира по баскетболу
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Баскетболисты сборной США сыграют в четвертьфинале Кубка мира, который проходит в Китае, с командой Франции.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Баскетболисты сборной США сыграют в четвертьфинале Кубка мира, который проходит в Китае, с командой Франции.
В понедельник американцы обыграли сборную Бразилии в заключительном матче второго группового этапа и вышли в ¼ финала с первого места в группе К.
Соперником сборной США в четвертьфинале станет команда Франции, занявшая второе место в группе L. Матч состоится 11 сентября.
Остальные пары ¼ финала выглядят следующим образом:
Аргентина — Сербия (10 сентября),
Испания — Польша (10 сентября),
Чехия — Австралия (11 сентября).
Сборная России не смогла преодолеть стадию второго группового этапа, но обеспечила себе участие в олимпийском квалификационном турнире.