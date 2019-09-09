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9 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Сборные США и Франции сыграют в четвертьфинале Кубка мира по баскетболу

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Баскетболисты сборной США сыграют в четвертьфинале Кубка мира, который проходит в Китае, с командой Франции.

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Источник: AP 2019

В понедельник американцы обыграли сборную Бразилии в заключительном матче второго группового этапа и вышли в ¼ финала с первого места в группе К.

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Соперником сборной США в четвертьфинале станет команда Франции, занявшая второе место в группе L. Матч состоится 11 сентября.

Остальные пары ¼ финала выглядят следующим образом:

Аргентина — Сербия (10 сентября),

Испания — Польша (10 сентября),

Чехия — Австралия (11 сентября).

Сборная России не смогла преодолеть стадию второго группового этапа, но обеспечила себе участие в олимпийском квалификационном турнире.

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