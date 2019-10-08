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16:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кириленко: Первая задача Ковалева в женской сборной — отбор на ЧЕ-2021

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Семен Галькевич. Первой задачей Александра Ковалева на посту главного тренера женской сборной России является выход на чемпионат Европы 2021 года, заявил РИА Новости президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

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Источник: РИА "Новости"

Исполком РФБ во вторник утвердил Ковалева в должности главного тренера женской сборной России. Его ассистентами стали экс-главный тренер национальной команды Александр Васин и Дмитрий Шумихин, входивший в штаб предыдущего главного тренера сборной России Олафа Ланге. Национальная команда откроет отбор на Евробаскет-2021 матчем против команды Боснии и Герцеговины 14 ноября в Оренбурге.

«Сейчас сложно говорить о задачах перед Ковалевым, первое — это, разумеется, отбор на Евробаскет-2021. Дальше мы пока не знаем, что будет с Кубком мира-2022, возможно, он пройдет в России. Это было бы огромным успехом для нас, никогда еще в России не было такого турнира», — сказал Кириленко.

«Хочется получить Кубок мира, потому что это привлечет большое внимание к баскетболу у болельщиков. И для игроков это роскошь, это привилегия. В моей карьере не было возможности сыграть дома на турнире такого масштаба», — отметил он.

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