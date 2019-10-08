Кириленко: Первая задача Ковалева в женской сборной — отбор на ЧЕ-2021

Источник: РИА "Новости"

Исполком РФБ во вторник утвердил Ковалева в должности главного тренера женской сборной России. Его ассистентами стали экс-главный тренер национальной команды Александр Васин и Дмитрий Шумихин, входивший в штаб предыдущего главного тренера сборной России Олафа Ланге. Национальная команда откроет отбор на Евробаскет-2021 матчем против команды Боснии и Герцеговины 14 ноября в Оренбурге.

«Сейчас сложно говорить о задачах перед Ковалевым, первое — это, разумеется, отбор на Евробаскет-2021. Дальше мы пока не знаем, что будет с Кубком мира-2022, возможно, он пройдет в России. Это было бы огромным успехом для нас, никогда еще в России не было такого турнира», — сказал Кириленко.