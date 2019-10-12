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11 октября, источник: ТАСС

Стал известен состав женской сборной России по баскетболу на первые матчи отбора ЧЕ-2021

ТАСС, 11 октября. Тренерский штаб женской сборной России по баскетболу назвал состав на два стартовых матча отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России проведет первые матчи под руководством главного тренера Александра Ковалева, которого 8 октября утвердили на посту главного тренера.

Всего в состав команды вошли 15 спортсменок. Полный список выглядит следующим образом: защитники Наталья Жедик («Динамо», Курск), Елизавета Комарова (МБА, Москва), Ксения Левченко («Спарта энд К», Видное), Анна Лешковцева (МБА), Карина Низамова («Надежда», Оренбург); форварды Татьяна Видмер («Динамо» К), Анна Зайцева («Ростов-Дон», Ростов-на-Дону), Анастасия Логунова (МБА), Раиса Мусина (УГМК, Екатеринбург), Дарья Намок, Ксения Тихоненко, Анастасия Шилова (все — «Надежда»); центровые Наталья Анойкина («Динамо» К), Мария Вадеева (УГМК), Альбина Ражева («Надежда»).

Еще девять баскетболисток включены в резервный список. Среди них защитники Виктория Завьялова, Джамирра Фолкнер (обе — УГМК), Камилла Огун («Спарта энд К»), Екатерина Федоренкова (МБА); форварды Аделина Абайбурова («Хернер», Германия), Юлия Гладкова («Сату-Марэ», Румыния); центровые Жосселина Майга («Гожув», Польша), Татьяна Сема («Спарта энд К»), Елизавета Шабанова («Динамо» К).

Баскетболистки соберутся 10 ноября на базе в Новогорске, а 12 ноября отправятся в Оренбург на первый матч против команды Боснии и Герцеговины. Игра пройдет 14 ноября. 17 ноября россиянки сыграют против сборной Эстонии. Россиянки выступают в группе С.

Отборочный турнир на чемпионат Европы — 2021 пройдет в три этапа: первый этап пройдет в ноябре 2019 года, второй — в ноябре 2020 года, третий — в феврале 2021 года. На каждом этапе команды сыграют по два матча. Всего в отборочном турнире принимают участие 33 команды. Путевки в финальную часть турнира получат победители групп, а также пять лучших команд, занявшие вторые места.

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