FIBA перенесла дату жеребьевки баскетбольного олимпийского турнира

Жеребьевка должна была пройти в Мис (Швейцария) 20 марта. Новая дата жеребьевки еще не определена.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек в 152 странах, более 7 тысяч скончались.