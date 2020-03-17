Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Йокерит
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Хоккей. КХЛ
19.03
Барыс
Сибирь
Все события
Фоторепортажи
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
14:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FIBA перенесла дату жеребьевки баскетбольного олимпийского турнира

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Жеребьевка женского и мужского баскетбольного турнира Олимпийских игр в Токио перенесена из-за ситуации с коронавирусом, сообщается в микроблоге Международной федерации баскетбола (FIBA).

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Жеребьевка должна была пройти в Мис (Швейцария) 20 марта. Новая дата жеребьевки еще не определена.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек в 152 странах, более 7 тысяч скончались.

 Болезнь парня этой красотки оставила Европу без футбола
Главный трофей Алвеса: восхитительная супруга легенды 'Барселоны'
Спорт в России приостановлен. На паузе РПЛ, КХЛ и лига ВТБ
УЕФА хочет провести финалы еврокубков в конце июня
Товарищеские матчи сборной России по футболу в марте отменены
Весь мир в панике, а в Китае уже проводят соревнования
Главный титул: восхитительная супруга легенды «Барселоны» (фото)
Бой Емельяненко перенесен на июль
СМИ: Бой между Ковалевым и Баррерой отменен из-за коронавируса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь