FIBA перенесла дату жеребьевки баскетбольного олимпийского турнира
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Жеребьевка женского и мужского баскетбольного турнира Олимпийских игр в Токио перенесена
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Жеребьевка женского и мужского баскетбольного турнира Олимпийских игр в Токио перенесена
Жеребьевка должна была пройти в Мис (Швейцария) 20 марта. Новая дата жеребьевки еще не определена.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек в 152 странах, более 7 тысяч скончались.