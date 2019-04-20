Бывший баскетбольный тренер может быть приговорен к 180 годам тюрьмы за домогательства

Как стало известно, 43-летний бывший тренер обвиняется в том, что в период с 1999 по 2018 год пытался совершать развратные действия в отношении более чем 400 молодых спортсменов. По словам прокурора штата Марка Крикбэмса, Стефен при подборе потенциальных жертв использовал свое положение организатора программы отбора наиболее перспективных баскетболистов «Айова Барнстормерз» (Iowa Barnstormers).

В прошлом году Стефен уже признал себя виновным в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, а также в хранении порнографических материалов. По данным агентства, он следил за молодыми спортсменами с помощью скрытой камеры. При обыске его дома следователи обнаружили 440 электронных файлов с видеозаписями.

Адвокаты подсудимого обратились к судье с просьбой приговорить Стефена к 20 годам тюрьмы и сослались на то, что требование прокуратуры о 180 годах тюрьмы чрезмерно сурово. Однако представители прокуратуры в ответ заявили, что Стефен совершал преступления на протяжении длительного времени и от его действий пострадали сотни людей.