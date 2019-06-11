Тройная корона ЦСКА. Армейцы завершили сезон победой в Единой лиге ВТБ и чемпионате России

Источник: РИА "Новости"

В финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА не оставил никаких шансов подмосковным «Химкам», одержав сухую победу — 3−0. В понедельник команда Итудиса играла в гостях, но домашняя площадка не спасла «Химки» от поражения в решающей третьей игре — 62:80. В следующем сезоне и ЦСКА, и «Химки» примут участие в Евролиге.

ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ восьмой раз подряд. Всего же армейцы побеждали в 10 турнирах из 11, включая выигрыш Промо-кубка в 2008 году. Только в сезоне-2010/11 успех праздновали «Химки», обыграв в финальном матче ЦСКА со счетом 66:64.

Форвард ЦСКА Никита Курбанов был признан самым ценным игроком плей-офф. В девяти матчах плей-офф он набирал в среднем 8,7 очка, совершал 4,3 подбора, отдавал 2,1 передачи.

Лучшая команда в новейшей истории ЦСКА

По словам президента ЦСКА Андрея Ватутина, возглавляющего клуб с 2007 года, нынешний ЦСКА самый сильный в новейшей истории: «После Евролиги (ЦСКА выиграл в нынешнем сезоне главный клубный турнир Европы — прим. ТАСС) сложно находить какие-то эмоции, — отметил Ватутин. — Мне лично немного грустно, так как эта команда живет один сезон и кого-то мы не увидим в новом. Это моя лучшая команда по отношениям внутри коллектива, по силе характера».

У многих игроков нынешнего ЦСКА после окончания сезона истекают контракты и менеджменту клуба летом предстоит много работы. Поэтому от комментариев относительно будущего того или иного баскетболиста руководство армейцев отказывалось. Тем не менее, Корри Хиггинс признался ТАСС, что сыграл против «Химок» свой последний матч за ЦСКА.

Это очень радостный и грустный момент одновременно. Это моя последняя игра за ЦСКА, и здорово, что мы закончили ее победой в Единой лиге. Я очень рад, и эта команда навсегда останется в моем сердце. Пожалуй, в ЦСКА были лучшие годы в моей карьере. Я продолжу карьеру в Европе. Корри Хиггинс баскетболист ЦСКА

В рамках Единой лиги ВТБ проводится чемпионат России и армейцы в 26-й раз и в 17-й подряд выиграли золото национального первенства. Только два раза в истории ЦСКА не смог одержать победу в турнире. В сезоне-2000/01 и в сезоне-2001/02 первое место занял пермский «Урал-Грейт».

«Можно сказать, что мы выиграли три короны: Евролигу, Единую лигу ВТБ и чемпионат России, — сказал Итудис ТАСС. — Я очень горжусь этой командой. Впереди будут дела, переговоры, но сейчас я хочу чтобы мы все осознали, какую огромную работу проделали и хорошо отметили наш общий успех».

Для Итудиса, возглавляющего ЦСКА с 2014 года, эта победа в Единой лиге ВТБ с ЦСКА — пятая. Также греческий специалист дважды приводил армейцев к победе в Евролиге.

ЦСКА и «Химки» в Евролиге следующего сезона

Несмотря на неудачу в финальной серии, «Химки» остаются довольны сезоном. Команда выполнила основную задачу — заняла второе место в чемпионате, которое дает право сыграть в Евролиге. По словам генерального директора клуба Павла Астахова «Химки» заслужили «четверку» за сезон. «Мы выполнили одну из задач — попали в Евролигу на будущий сезон, поэтому я бы поставил четверку по пятибалльной системе. К сожалению, в финальной серии с ЦСКА у нас не было травмированных лидеров — [Алексея] Шведа, [Яниса] Тиммы и [Энтони] Гилла. В таком ослабленном составе тяжело соперничать в серии с чемпионом Евролиги».

Травмы ключевых игроков подмосковного клуба лишили зрителей интриги в финальной серии.

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С этим согласился и президент турнира Сергей Кущенко, который выразил надежду, что в следующем сезоне в финальной серии будет более напряженная борьба: «Не хватило интриги. У “Химок” травмирован Швед, и им явно не хватало лидера в серии. ЦСКА же показал свой уровень. После победы в Евролиге эмоций не было, но команда держала марку на протяжении всей серии», — сказал Кущенко.

Финальную игру баскетбольного сезона омрачил случай, не имеющий никакого отношения к спорту. По ходу матча неизвестный украл вещи игроков «Химок». Как сообщили в пресс-службе, во время игры в раздевалку подмосковной команды вошел неизвестный, он взял вещи игроков и скрылся. «Фото с видеокамер было передано полиции. Клубу личность незнакома», — сказали в пресс-службе.