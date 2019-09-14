Корстин вновь вошла в состав комиссии игроков FIBA
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Немец Дирк Новицки назначен председателем комиссии игроков Международной федерации баскетбола (FIBA),
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Немец Дирк Новицки назначен председателем комиссии игроков Международной федерации баскетбола (FIBA),
Как отмечается в сообщении, такое решение принято на заседании центрального совета FIBA.
Полностью состав комиссии выглядит следующим образом: Новицки (председатель), Дженни Скрин (Австралия, заместитель председателя), Мария Паула Гонсалвеш да Силва (Бразилия), Корстин, Ашетоу Майга Ба (Мали), Раффаэлла Машиадри (Италия), Егор Мещеряков (Белоруссия), Марко Милич (Слования), Ханно Меттеля (Финляндия), Керк Пенни (Новая Зеландия), Юко Ога (Япония), Амая Вальдеморо (Испания), Никос Зисис (Греция), Матье Фей (Сенегал), Деян Майсторович (Сербия),
Корстин в составе сборной России дважды завоевала бронзу на Олимпийских играх, трижды стала чемпионкой Европы, два раза выиграла серебро на чемпионатах мира. С 2016 года она занимает пост генерального директора Единой лиги ВТБ.