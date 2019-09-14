Корстин вновь вошла в состав комиссии игроков FIBA

Экс-баскетболист сборной Германии Новицки завершил карьеру по окончании сезона-2018/19. Он дебютировал в НБА в 1998 году и выступал только за «Даллас» на протяжении 21 сезона, что является рекордом лиги. 41-летний немец является чемпионом НБА (2011), также он признавался самым ценным игроком финала (2011) и всего сезона (2007).