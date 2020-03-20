Бывший генеральный секретарь FIBA Станкович умер на 95-м году жизни
ТАСС, 20 марта. Бывший генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Борислав Станкович скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает
ТАСС, 20 марта. Бывший генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Борислав Станкович скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает
Станкович возглавлял FIBA с 1976 по 2002 год, был генеральным секретарем Югославской федерации волейбола и заместителем генерального секретаря FIBA. В 1992 году при содействии Станковича было принято решение разрешить профессиональным баскетболистам участвовать в Олимпийских играх и чемпионате мира.
«От имени Евролиги выражаю соболезнования родным и близким Борислава Станковича, одного из родоначальников баскетбола в Европе, — сказал президент Евролиги Жорди Бертомеу. — Он посвятил баскетболу всю свою жизнь, был примером для всех, и его вклад в развитие игры никогда не будет забыт».
В течение карьеры игрока Станкович играл за белградские «Црвену Звезду», «Партизан» и «Железничар», дважды стал чемпионом Югославии, выступал за национальную сборную, в составе которой провел 36 матчей. В качестве тренера он работал в «Партизане», ОКК (трижды выиграл национальные первенство и один раз — кубок страны), итальянском «Канту» (победа в национальном чемпионате).
В 1991 году Станкович был зачислен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в Спрингфилде (штат Массачусетс, США), а в 2007 году он вошел в Зал славы FIBA.