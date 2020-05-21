Баскетболист Мозгов может сыграть за сборную России в олимпийской квалификации

Источник: РИА "Новости"

Олимпийские отборочные турниры по баскетболу пройдут в Канаде, Хорватии, Литве и Сербии. Изначально они должны были состояться 23—28 июля этого года, но были в четверг перенесены на срок с 29 июня по 4 июля 2021 года.

«Наши основные игроки не молоды, они на год станут старше. Меня спрашивают про шансы Мозгова сыграть в олимпийской квалификации. Скажу так, шансы Мозгова сыграть в квалификации в следующем году выше, чем если бы она была сейчас. Он восстанавливается, есть возможность, что он вернется на площадку».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c172264362ca7370e147" data-vnd="c172264362ca7370e147" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c172264362ca7370e147" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

31 июля 2019 года Мозгов подписал однолетний контракт с «Химками», с того момента он не сыграл за клуб ни одного матча. В настоящее время 33-летний центровой восстанавливается от повреждения колена, из-за которого пропустил прошлый сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).