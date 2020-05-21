Баскетболист Мозгов может сыграть за сборную России в олимпийской квалификации

Олимпийские отборочные турниры по баскетболу пройдут в Канаде, Хорватии, Литве и Сербии. Изначально они должны были состояться 23—28 июля этого года, но были в четверг перенесены на срок с 29 июня по 4 июля 2021 года.
«Наши основные игроки не молоды, они на год станут старше. Меня спрашивают про шансы Мозгова сыграть в олимпийской квалификации. Скажу так, шансы Мозгова сыграть в квалификации в следующем году выше, чем если бы она была сейчас. Он восстанавливается, есть возможность, что он вернется на площадку».
31 июля 2019 года Мозгов подписал однолетний контракт с «Химками», с того момента он не сыграл за клуб ни одного матча. В настоящее время 33-летний центровой восстанавливается от повреждения колена, из-за которого пропустил прошлый сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Мозгов выступал в НБА с 2010 года, в 2016-м он в составе «Кливленда» стал чемпионом лиги. Летом того же года Мозгов подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на четыре года, за которые должен был получить $64 млн. В 2017 году «Лейкерс» обменяли центрового в «Бруклин», который через сезон отправил его в «Орландо». В «Мэджик» Мозгов не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил баскетболиста.