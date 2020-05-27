ЦСКА объявил об уходе Бэйкера
Защитник Рон Бэйкер покинул ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского баскетбольного клуба.
Защитник Рон Бэйкер покинул ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского баскетбольного клуба.
Бэйкер пополнил состав армейцев летом прошлого года, подписав с клубом однолетний контракт.
«Карьера Рона в нашей команде получилась недолгой и, как мне кажется, если бы не остановка сезона, могла бы принести ему и первые весомые профессиональные титулы, — заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин. — Мы воочию наблюдали, как Бэйкер прибавлял в понимании европейского баскетбола, не только в техническом, но и в бытовом, психологическом смыслах. Уверен, если он примет решение продолжить карьеру по эту сторону Атлантики, он сумеет добиться успеха и, вполне возможно, еще окажется в цветах ЦСКА. Так или иначе, Рон проявил себя не только настоящим профессионалом, но и прекрасным одноклубником, участие которого помогло создать отличную “химию” в раздевалке».
В минувшем сезоне 27-летний американец выступал только в Евролиге, где провел 27 матчей. В среднем за игру Бэйкер набирал 2,6 очка, делал 0,9 подбора и отдавал 0,9 передачи.
«Мне очень повезло стать частью ЦСКА в прошлом сезоне. Встретил множество отличных людей, как товарищей по команде, так и представителей руководства. Все отнеслись ко мне отлично, очень помогали, ведь я пересек Атлантику впервые. Большое спасибо ЦСКА за эту возможность, большое спасибо болельщикам, всем, с кем я ежедневно общался в клубе. Восхищен тому, что мне выпал шанс носить форму армейцев. Об этом всегда буду помнить и высоко ценить», — сказал Бэйкер.