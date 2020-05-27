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11:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА объявил об уходе Бэйкера

Защитник Рон Бэйкер покинул ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского баскетбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Бэйкер пополнил состав армейцев летом прошлого года, подписав с клубом однолетний контракт.

«Карьера Рона в нашей команде получилась недолгой и, как мне кажется, если бы не остановка сезона, могла бы принести ему и первые весомые профессиональные титулы, — заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин. — Мы воочию наблюдали, как Бэйкер прибавлял в понимании европейского баскетбола, не только в техническом, но и в бытовом, психологическом смыслах. Уверен, если он примет решение продолжить карьеру по эту сторону Атлантики, он сумеет добиться успеха и, вполне возможно, еще окажется в цветах ЦСКА. Так или иначе, Рон проявил себя не только настоящим профессионалом, но и прекрасным одноклубником, участие которого помогло создать отличную “химию” в раздевалке».

В минувшем сезоне 27-летний американец выступал только в Евролиге, где провел 27 матчей. В среднем за игру Бэйкер набирал 2,6 очка, делал 0,9 подбора и отдавал 0,9 передачи.

«Мне очень повезло стать частью ЦСКА в прошлом сезоне. Встретил множество отличных людей, как товарищей по команде, так и представителей руководства. Все отнеслись ко мне отлично, очень помогали, ведь я пересек Атлантику впервые. Большое спасибо ЦСКА за эту возможность, большое спасибо болельщикам, всем, с кем я ежедневно общался в клубе. Восхищен тому, что мне выпал шанс носить форму армейцев. Об этом всегда буду помнить и высоко ценить», — сказал Бэйкер.

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