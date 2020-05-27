ЦСКА объявил об уходе Бэйкера

«Карьера Рона в нашей команде получилась недолгой и, как мне кажется, если бы не остановка сезона, могла бы принести ему и первые весомые профессиональные титулы, — заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин. — Мы воочию наблюдали, как Бэйкер прибавлял в понимании европейского баскетбола, не только в техническом, но и в бытовом, психологическом смыслах. Уверен, если он примет решение продолжить карьеру по эту сторону Атлантики, он сумеет добиться успеха и, вполне возможно, еще окажется в цветах ЦСКА. Так или иначе, Рон проявил себя не только настоящим профессионалом, но и прекрасным одноклубником, участие которого помогло создать отличную “химию” в раздевалке».