Защитник Дмитрий Кулагин покинул баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань»
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» и защитник Дмитрий Кулагин приняли решение прекратить сотрудничество, сообщается на сайте краснодарской команды.
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» и защитник Дмитрий Кулагин приняли решение прекратить сотрудничество, сообщается на сайте краснодарской команды.
Кулагин заключил с краснодарским клубом контракт по схеме «2+2» в 2018 году. По завершении сезона-2019/20 стороны решили не продлевать соглашение.
В составе «Локомотива-Кубани» Кулагин выиграл Кубок России, становился финалистом Кубка Европы и признавался лучшим защищающимся игроком Единой лиги ВТБ.
Кулагин входит в топ-10 игроков в истории краснодарского клуба по набранным очкам (1097) и в топ-5 по передачам (379).