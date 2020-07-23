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16:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник Дмитрий Кулагин покинул баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» и защитник Дмитрий Кулагин приняли решение прекратить сотрудничество, сообщается на сайте краснодарской команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Кулагин заключил с краснодарским клубом контракт по схеме «2+2» в 2018 году. По завершении сезона-2019/20 стороны решили не продлевать соглашение.

В составе «Локомотива-Кубани» Кулагин выиграл Кубок России, становился финалистом Кубка Европы и признавался лучшим защищающимся игроком Единой лиги ВТБ.

Кулагин входит в топ-10 игроков в истории краснодарского клуба по набранным очкам (1097) и в топ-5 по передачам (379).

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