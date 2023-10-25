«МИНСК» потерпел шестое поражение в играх Единой лиги ВТБ

В сегодняшнем матче в Москве с лидером регулярного чемпионата ЦСКА минчане уступили со счетом 84:112. В первой половине встречи гости оказали серьезное сопротивление фаворитам, но после большого перерыва класс хозяев сказался и они добились заслуженной победы. В составе гостей самым результативным стал Даниил Коско, в активе которого 22 очка. Для армейцев это шестая виктория кряду, а для команды Ростислава Вергуна шестое фиаско в шести проведенных встречах. Свой следующий поединок чемпионы Беларуси также проведут в российской столице — 2 ноября их ждет игра с дебютантом «банковского» турнира «Руной». В шести предыдущих матчах москвичи добыли 4 победы.