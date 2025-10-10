Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аллен Айверсон: «Никогда не вникал в разные рейтинги. Против любых соперников чувствовал себя лучшим на площадке»

По словам легенды «Сиксерс», его не интересовали всевозможные рейтинги.

Источник: Спортс"

"Я не вникал в то, какое место вы мне отводили и все такое. Против кого бы ни выходил, чувствовал себя лучшим игроком на площадке.

Я ведь выходил на площадку вместе с 23-м [Майкл Джордан], не так ли? Я играл против величайших игроков в истории. Я всегда понимал, кто мне противостоит, но думал и том, что когда люди покинут арену, они будет понимать, кто такой номер три", — признался Айверсон.

Узнать больше по теме
Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
Читать дальше