Аллен Айверсон: «Никогда не вникал в разные рейтинги. Против любых соперников чувствовал себя лучшим на площадке»

"Я не вникал в то, какое место вы мне отводили и все такое. Против кого бы ни выходил, чувствовал себя лучшим игроком на площадке.
Я ведь выходил на площадку вместе с 23-м [Майкл Джордан], не так ли? Я играл против величайших игроков в истории. Я всегда понимал, кто мне противостоит, но думал и том, что когда люди покинут арену, они будет понимать, кто такой номер три", — признался Айверсон.
