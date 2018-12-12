Догонит ли Фуркад Логинова? Чего ждать от второго этапа Кубка мира
Почему нужно смотреть этап Кубка мира в Хохфильцене.
Почему нужно смотреть этап Кубка мира в Хохфильцене.
В австрийском Хохфильцене с 13 по 16 декабря состоится второй этап Кубка мира по биатлону. Новый сезон начался для сборной России двумя бронзовыми наградами Александра Логинова и уверенным выступлением дебютанток женской команды. Будет ли после Австрии настроение болельщиков столь же оптимистичным? «СЭ» отвечает на главные вопросы перед этапом.
Нет, их не будет. Тренерский штаб российской команды дал возможность выступить в Хохфильцене тем спортсменам, которые бежали и в Поклюке. Хотя Алексей Слепов, Эдуард Латыпов и Ульяна Кайшева явно выпадали из общей обоймы. Президент СБР Владимир Драчев предрекал, что
Состав сборной России
По сравнению с Поклюкой в Хохфильцене не будет индивидуальных гонок. Вместо смешанных эстафет впервые в сезоне пройдут классические. Возможно, с этим и связано то, что тренеры не стали вносить никаких изменений и дергать спортсменов. Ведь те, кто уже стартовал в Кубке мира, успели продышаться, почувствовать скорость и соревновательный процесс. Спринт и пасьют — две константы, которые будут повторяться из этапа в этап.
Наверное, это главный вопрос, который задавали поклонники биатлона по всему миру. Великий француз, который выиграл семь подряд Хрустальных глобусов, завоевал массу титулов на Олимпиадах и чемпионатах мира и просто разрывал всех соперников, провалил две гонки. В спринте он с одним промахом не смог побороться даже за топ-20, а в пасьюте сошел после заключительного огневого рубежа, отказавшись объяснять причину. Фуркад пообещал, что разберется со своими проблемами. Сможет ли сделать это в Хохфильцене?
Йоханнес Бе приедет в Хохфильцен в статусе лидера общего зачета. Его скорость невероятна, и даже один промах вообще никак не влияет на его результаты. Но в Поклюке россиянин Александр Логинов показал, что с
Например, тот же Логинов. Александр в Поклюке дважды был третьим, но его амбиции и возможности наверняка выше. Если он и в Хохфильцене выступит лучше, чем партнеры по команде, то место лидера сборной точно будет занято. Интересно, на какой этап эстафеты поставят его тренеры? В той форме, в какой сейчас Логинов, он видится финишером. Но готов ли к этому сам спортсмен?
Удивительно в Поклюке выступила действующая обладательница Кубка мира Кайса Мякяряйнен. В трех личных гонках на десяти огневых рубежах она неудачно провела только одну стрельбу. На лежке в индивидуалке она допустила четыре промаха и лишила себя шансов на медали. Но следующие 45 выстрелов она отправила точно в цель, победила в спринте и пасьюте и даже написала в соцсети, что винтовка вновь признала ее лучшей подругой. Интересно, сможет ли реактивная финка столь же чисто отстрелять в Хохфильцене?
На первом этапе неплохо проявили себя дебютантки команды — Евгения Павлова, Маргарита Васильева и Валерия Васнецова. Но
13 декабря, четверг
16.15 — спринт, женщины.
14 декабря, пятница
16.15 — спринт, мужчины.
15 декабря, суббота
13.30 — гонка преследования, женщины
16.45 — гонка преследования, мужчины.
16 декабря, воскресенье
13.15 — эстафета, женщины
16.00 — эстафета, мужчины.