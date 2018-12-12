Догонит ли Фуркад Логинова? Чего ждать от второго этапа Кубка мира

Источник: AFP 2018

В австрийском Хохфильцене с 13 по 16 декабря состоится второй этап Кубка мира по биатлону. Новый сезон начался для сборной России двумя бронзовыми наградами Александра Логинова и уверенным выступлением дебютанток женской команды. Будет ли после Австрии настроение болельщиков столь же оптимистичным? «СЭ» отвечает на главные вопросы перед этапом.

Будут ли изменения в составе сборной России?

Нет, их не будет. Тренерский штаб российской команды дал возможность выступить в Хохфильцене тем спортсменам, которые бежали и в Поклюке. Хотя Алексей Слепов, Эдуард Латыпов и Ульяна Кайшева явно выпадали из общей обоймы. Президент СБР Владимир Драчев предрекал, что одна-две замены вполне возможны, но тренерам виднее — они не хотят делать выводов по одному этапу. Так что все те, кто не смог проявить себя на первом этапе Кубка мира, получили второй шанс.

Состав сборной России

Мужчины : Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Алексей Слепов.

: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Алексей Слепов. Женщины: Ирина Старых, Евгения Павлова, Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова, Ульяна Кайшева.

Как изменится программа этапа?

По сравнению с Поклюкой в Хохфильцене не будет индивидуальных гонок. Вместо смешанных эстафет впервые в сезоне пройдут классические. Возможно, с этим и связано то, что тренеры не стали вносить никаких изменений и дергать спортсменов. Ведь те, кто уже стартовал в Кубке мира, успели продышаться, почувствовать скорость и соревновательный процесс. Спринт и пасьют — две константы, которые будут повторяться из этапа в этап.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BrKkuUGBZLn/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BrKkuUGBZLn/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Tout ne s’explique pas. On se voit la semaine prochaine. @juremakovec</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/martinfourcade/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Martin Fourcade</a> (@martinfourcade) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-09T11:39:30+00:00">Dec 9, 2018 at 3:39am PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что с Фуркадом?

Наверное, это главный вопрос, который задавали поклонники биатлона по всему миру. Великий француз, который выиграл семь подряд Хрустальных глобусов, завоевал массу титулов на Олимпиадах и чемпионатах мира и просто разрывал всех соперников, провалил две гонки. В спринте он с одним промахом не смог побороться даже за топ-20, а в пасьюте сошел после заключительного огневого рубежа, отказавшись объяснять причину. Фуркад пообещал, что разберется со своими проблемами. Сможет ли сделать это в Хохфильцене?

Удержит ли Йоханнес желтую майку?

Йоханнес Бе приедет в Хохфильцен в статусе лидера общего зачета. Его скорость невероятна, и даже один промах вообще никак не влияет на его результаты. Но в Поклюке россиянин Александр Логинов показал, что с Бе-младшим можно бороться и на лыжне. Будет интересно посмотреть, удержит ли норвежец лидерство или его смогут догнать.

Как выступит Логинов?

Например, тот же Логинов. Александр в Поклюке дважды был третьим, но его амбиции и возможности наверняка выше. Если он и в Хохфильцене выступит лучше, чем партнеры по команде, то место лидера сборной точно будет занято. Интересно, на какой этап эстафеты поставят его тренеры? В той форме, в какой сейчас Логинов, он видится финишером. Но готов ли к этому сам спортсмен?

Когда промахнется Кайса?

Удивительно в Поклюке выступила действующая обладательница Кубка мира Кайса Мякяряйнен. В трех личных гонках на десяти огневых рубежах она неудачно провела только одну стрельбу. На лежке в индивидуалке она допустила четыре промаха и лишила себя шансов на медали. Но следующие 45 выстрелов она отправила точно в цель, победила в спринте и пасьюте и даже написала в соцсети, что винтовка вновь признала ее лучшей подругой. Интересно, сможет ли реактивная финка столь же чисто отстрелять в Хохфильцене?

Кто станет лучшей в женской сборной России?

На первом этапе неплохо проявили себя дебютантки команды — Евгения Павлова, Маргарита Васильева и Валерия Васнецова. Но кому-то из них точно не достанется места в эстафетной четверке, поскольку кандидатуры Екатерины Юрловой и особенно Ирины Старых сомнению не подвергаются. Хотя, все может быть. Наверняка состав будет определен на основе связки спринт-пасьют. Интересно, сможет ли Ульяна Кайшева доказать, что она заслуживает места в сборной или тренерское решение было ошибочным?

Где смотреть гонки?

Тут все, как обычно. Достаточно лишь знать точно расписание, а далее можно смотреть в зависимости от того, где больше нравится комментарий. Выбор большой — либо один из каналов «Матч», либо «Евроспорт», либо зарубежные каналы в интернете.

Расписание этапа в Хохфильцене

13 декабря, четверг

16.15 — спринт, женщины.

14 декабря, пятница

16.15 — спринт, мужчины.

15 декабря, суббота

13.30 — гонка преследования, женщины

16.45 — гонка преследования, мужчины.