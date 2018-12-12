Текущие события
Биатлон. Биатлон
6.12
Поклюка (Словения)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
6.12
Поклюка (Словения)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
7.12
Поклюка (Словения)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
8.12
Поклюка (Словения)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
9.12
Поклюка (Словения)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
9.12
Поклюка (Словения)
Гонка преследования (Ж)
Все события
Фоторепортажи
19«Локомотив» — «Рубин»: травма Ротенберга и гол Чорлуки
19Похвалы и медали от Виталия Мутко
00:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Догонит ли Фуркад Логинова? Чего ждать от второго этапа Кубка мира

Почему нужно смотреть этап Кубка мира в Хохфильцене.

Наверх
Источник: AFP 2018

В австрийском Хохфильцене с 13 по 16 декабря состоится второй этап Кубка мира по биатлону. Новый сезон начался для сборной России двумя бронзовыми наградами Александра Логинова и уверенным выступлением дебютанток женской команды. Будет ли после Австрии настроение болельщиков столь же оптимистичным? «СЭ» отвечает на главные вопросы перед этапом.

Будут ли изменения в составе сборной России?

Нет, их не будет. Тренерский штаб российской команды дал возможность выступить в Хохфильцене тем спортсменам, которые бежали и в Поклюке. Хотя Алексей Слепов, Эдуард Латыпов и Ульяна Кайшева явно выпадали из общей обоймы. Президент СБР Владимир Драчев предрекал, что одна-две замены вполне возможны, но тренерам виднее — они не хотят делать выводов по одному этапу. Так что все те, кто не смог проявить себя на первом этапе Кубка мира, получили второй шанс.

Состав сборной России

  • Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Алексей Слепов.
  • Женщины: Ирина Старых, Евгения Павлова, Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова, Ульяна Кайшева.

Как изменится программа этапа?

По сравнению с Поклюкой в Хохфильцене не будет индивидуальных гонок. Вместо смешанных эстафет впервые в сезоне пройдут классические. Возможно, с этим и связано то, что тренеры не стали вносить никаких изменений и дергать спортсменов. Ведь те, кто уже стартовал в Кубке мира, успели продышаться, почувствовать скорость и соревновательный процесс. Спринт и пасьют — две константы, которые будут повторяться из этапа в этап.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что с Фуркадом?

Наверное, это главный вопрос, который задавали поклонники биатлона по всему миру. Великий француз, который выиграл семь подряд Хрустальных глобусов, завоевал массу титулов на Олимпиадах и чемпионатах мира и просто разрывал всех соперников, провалил две гонки. В спринте он с одним промахом не смог побороться даже за топ-20, а в пасьюте сошел после заключительного огневого рубежа, отказавшись объяснять причину. Фуркад пообещал, что разберется со своими проблемами. Сможет ли сделать это в Хохфильцене?

Читайте также
«Логинов пришел надолго». Польховский — о блате и задвигании перспективных новичков

Удержит ли Йоханнес желтую майку?

Йоханнес Бе приедет в Хохфильцен в статусе лидера общего зачета. Его скорость невероятна, и даже один промах вообще никак не влияет на его результаты. Но в Поклюке россиянин Александр Логинов показал, что с Бе-младшим можно бороться и на лыжне. Будет интересно посмотреть, удержит ли норвежец лидерство или его смогут догнать.

Как выступит Логинов?

Например, тот же Логинов. Александр в Поклюке дважды был третьим, но его амбиции и возможности наверняка выше. Если он и в Хохфильцене выступит лучше, чем партнеры по команде, то место лидера сборной точно будет занято. Интересно, на какой этап эстафеты поставят его тренеры? В той форме, в какой сейчас Логинов, он видится финишером. Но готов ли к этому сам спортсмен?

Когда промахнется Кайса?

Удивительно в Поклюке выступила действующая обладательница Кубка мира Кайса Мякяряйнен. В трех личных гонках на десяти огневых рубежах она неудачно провела только одну стрельбу. На лежке в индивидуалке она допустила четыре промаха и лишила себя шансов на медали. Но следующие 45 выстрелов она отправила точно в цель, победила в спринте и пасьюте и даже написала в соцсети, что винтовка вновь признала ее лучшей подругой. Интересно, сможет ли реактивная финка столь же чисто отстрелять в Хохфильцене?

Во время загрузки произошла ошибка.

Кто станет лучшей в женской сборной России?

На первом этапе неплохо проявили себя дебютантки команды — Евгения Павлова, Маргарита Васильева и Валерия Васнецова. Но кому-то из них точно не достанется места в эстафетной четверке, поскольку кандидатуры Екатерины Юрловой и особенно Ирины Старых сомнению не подвергаются. Хотя, все может быть. Наверняка состав будет определен на основе связки спринт-пасьют. Интересно, сможет ли Ульяна Кайшева доказать, что она заслуживает места в сборной или тренерское решение было ошибочным?

Где смотреть гонки?

Тут все, как обычно. Достаточно лишь знать точно расписание, а далее можно смотреть в зависимости от того, где больше нравится комментарий. Выбор большой — либо один из каналов «Матч», либо «Евроспорт», либо зарубежные каналы в интернете.

Расписание этапа в Хохфильцене

13 декабря, четверг
16.15 — спринт, женщины.

14 декабря, пятница
16.15 — спринт, мужчины.

15 декабря, суббота
13.30 — гонка преследования, женщины
16.45 — гонка преследования, мужчины.

16 декабря, воскресенье
13.15 — эстафета, женщины
16.00 — эстафета, мужчины​.

Биатлонист Логинов стал третьим в гонке преследования
Во время загрузки произошла ошибка.
10 декабря© Ньюстюб
Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Война в "Спартаке" продолжается
Знарок вернулся в сборную России
«Локомотив» проиграл «Шальке» и покидает еврокубки
ЦСКА проведет заключительный матч в Лиге чемпионов-2018/19
Оранжевое настроение: пробьется ли «Шахтер» в плей-офф ЛЧ?
Футболисту «Спартака» вручили премию «Джентльмен года»
Юрий Семин назвал причину неудачи «Локомотива» в Лиге чемпионов
«Зенит» проиграл «Валенсии» в матче группового этапа Еврокубка
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь