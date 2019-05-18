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18 мая, источник: Чемпионат.com

Лучшая биатлонистка Германии резко ушла из спорта. Подальше от допинг-офицеров

Лаура Дальмайер пошла по пути Магдалены Нойнер. Сказала, что в 25 лет не чувствует страсти к биатлону. Неужели это единственная причина?

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Источник: AP 2019

Ушла былая страсть

А как иначе, если лучшие люди Германии не справляются с нагрузками и вынуждены завершать карьеру уже в 25 лет? Лаура Дальмайер накануне сделала заявление, которое, прямо скажем, не стало сенсационным. Скажу вам честно, ролики об окончании карьеры немки не вызвали у меня тех трогательных чувств, которые закладывали туда авторы. Очень грустно было говорить «до свидания» Бьорндалену, Домрачевой, Свендсену, Дорен Абер и многим другим. Но не Лауре.

Слишком много вопросов осталось к талантливой спортсменке, которая практически полностью скопировала путь Магдалены Нойнер. Дальмайер всегда её боготворила, так что неудивительно, что и со спортом завязала в том же возрасте. Давайте посмотрим, что сказала Лаура, делая важное заявление.

Во время загрузки произошла ошибка.
После невероятно тяжелого сезона, полного взлетов и падений, я больше не чувствую стопроцентную страсть, необходимую для профессионального спорта. Поэтому я решила закончить свою биатлонную карьеру.
Лаура Дальмайер
немецкая биатлонистка

То есть, причина именно в потере мотивации, а не в проблемах со здоровьем, о которых так много говорила сама спортсменка и её окружение. В прощальном письме нет ни слова о болезнях, зато говорится об отсутствии страсти — всё выиграла, больше не хочу. В 25 лет это довольно странная позиция. Идём дальше и слушаем Дальмайер.

«Это было вторжение в мою личную жизнь!»

Я рада, что мне больше не нужно будет отчитываться каждую минуту, указывать свое точное местонахождение и всегда быть доступной для антидопинговых контролеров — ежедневно, с 6 утра до 11 вечера. Это было огромное вторжение в личную жизнь! К сожалению, лучшей системы, которая могла бы контролировать чистоту спорта, до сих пор не существует.
Лаура Дальмайер
немецкая биатлонистка

Либо она троллит всю биатлонную тусовку, либо реально не понимает, как это звучит со стороны. Расскажу вам о том, как Лауру защищают на этапах Кубка мира. С ней постоянно находится менеджер, который буквально вскипает, когда кто-то спрашивает Лауру о допинге, причём эти вопросы никаким образом не заключают в себе намёков и контекста по отношению к самой спортсменке. Обычно это вопросы по громким делам других атлетов или общей ситуации в борьбе с допингом.

Но менеджер пресекает даже такие, безобидные в общем-то темы. Да и сама Лаура заметно нервничает и переживает. Просто наблюдение с этапов Кубка мира.

Болезни и исцеления

Карьера Дальмайер — это череда болезней и триумфов. Чемпионат мира в Осло в 2016 году. Лаура болеет, пропускает смешанная эстафету, а потом берёт подиум в спринте и разрывает всех в гонке преследования.

2017 год. Во время мирового первенства в Хохфильцене у немки большие проблемы с кровяным давлением, ей очень тяжело. Результат — четырые золотые медали.

В олимпийский сезон Лаура сильно простудилась и называла протекание болезни странным, хотя и типичным для неё (тоже троллинг?). Но это не помешало ей стать первой в истории женского биатлона спортсменкой, которой удалось выиграть и спринт, и пасьют в рамках одних Игр.
И совсем свежий пример из прошлого сезона. В спринте в Антхольце Дальмайер настолько устала, что едва не упала в обморок и не могла самостоятельно передвигаться. На следующий день она выиграла медаль в гонке преследования, а потом выиграла масс-старт.

Узнаем ли мы правду?

В идеальном мире Лаура должна была бы честно рассказать о том, какие именно причины послужили поводом для столь раннего завершения карьеры. Но очень наивно полагать, что такое может произойти.

Дальмайер, как и Нойнер, будет время от времени появляться в качестве комментатора или эксперта, приезжать на Альпийские этапы Кубка мира и рассказывать красивые истории преодоления, которые к тому моменту уже будут иметь налёт легендарности.

Но на месте немецких болельщиков биатлона я не стал бы сильно переживать. Наверняка очень скоро появится новый молодой талант из баварского региона и повторит удивительный путь Магдалены и Лауры. И проведёт долгую карьеру, которую завершит в 26.

Александр Говоров

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