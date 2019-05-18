Лучшая биатлонистка Германии резко ушла из спорта. Подальше от допинг-офицеров
Лаура Дальмайер пошла по пути Магдалены Нойнер. Сказала, что в 25 лет не чувствует страсти к биатлону. Неужели это единственная причина?
Лаура Дальмайер пошла по пути Магдалены Нойнер. Сказала, что в 25 лет не чувствует страсти к биатлону. Неужели это единственная причина?
А как иначе, если лучшие люди Германии не справляются с нагрузками и вынуждены завершать карьеру уже в 25 лет? Лаура Дальмайер накануне сделала заявление, которое, прямо скажем, не стало сенсационным. Скажу вам честно, ролики об окончании карьеры немки не вызвали у меня тех трогательных чувств, которые закладывали туда авторы. Очень грустно было говорить «до свидания» Бьорндалену, Домрачевой, Свендсену, Дорен Абер и многим другим. Но не Лауре.
Слишком много вопросов осталось к талантливой спортсменке, которая практически полностью скопировала путь Магдалены Нойнер. Дальмайер всегда её боготворила, так что неудивительно, что и со спортом завязала в том же возрасте. Давайте посмотрим, что сказала Лаура, делая важное заявление.
После невероятно тяжелого сезона, полного взлетов и падений, я больше не чувствую стопроцентную страсть, необходимую для профессионального спорта. Поэтому я решила закончить свою биатлонную карьеру.
То есть, причина именно в потере мотивации, а не в проблемах со здоровьем, о которых так много говорила сама спортсменка и её окружение. В прощальном письме нет ни слова о болезнях, зато говорится об отсутствии страсти — всё выиграла, больше не хочу. В 25 лет это довольно странная позиция. Идём дальше и слушаем Дальмайер.
Я рада, что мне больше не нужно будет отчитываться каждую минуту, указывать свое точное местонахождение и всегда быть доступной для антидопинговых контролеров — ежедневно, с 6 утра до 11 вечера. Это было огромное вторжение в личную жизнь! К сожалению, лучшей системы, которая могла бы контролировать чистоту спорта, до сих пор не существует.
Либо она троллит всю биатлонную тусовку, либо реально не понимает, как это звучит со стороны. Расскажу вам о том, как Лауру защищают на этапах Кубка мира. С ней постоянно находится менеджер, который буквально вскипает, когда
Но менеджер пресекает даже такие, безобидные в
Карьера Дальмайер — это череда болезней и триумфов. Чемпионат мира в Осло в 2016 году. Лаура болеет, пропускает смешанная эстафету, а потом берёт подиум в спринте и разрывает всех в гонке преследования.
2017 год. Во время мирового первенства в Хохфильцене у немки большие проблемы с кровяным давлением, ей очень тяжело. Результат — четырые золотые медали.
В олимпийский сезон Лаура сильно простудилась и называла протекание болезни странным, хотя и типичным для неё (тоже троллинг?). Но это не помешало ей стать первой в истории женского биатлона спортсменкой, которой удалось выиграть и спринт, и пасьют в рамках одних Игр.
И совсем свежий пример из прошлого сезона. В спринте в Антхольце Дальмайер настолько устала, что едва не упала в обморок и не могла самостоятельно передвигаться. На следующий день она выиграла медаль в гонке преследования, а потом выиграла
В идеальном мире Лаура должна была бы честно рассказать о том, какие именно причины послужили поводом для столь раннего завершения карьеры. Но очень наивно полагать, что такое может произойти.
Дальмайер, как и Нойнер, будет время от времени появляться в качестве комментатора или эксперта, приезжать на Альпийские этапы Кубка мира и рассказывать красивые истории преодоления, которые к тому моменту уже будут иметь налёт легендарности.
Но на месте немецких болельщиков биатлона я не стал бы сильно переживать. Наверняка очень скоро появится новый молодой талант из баварского региона и повторит удивительный путь Магдалены и Лауры. И проведёт долгую карьеру, которую завершит в 26.
Александр Говоров