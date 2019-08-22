«Скандал планетарного масштаба». Сборная по биатлону на грани распада?

Источник: РИА "Новости"

Российский биатлон в преддверии старта нового зимнего сезона может оказаться в патовой ситуации. Всё из-за контрактов, которые спортсмены теперь в обязательном порядке должны подписать с национальной федерацией — Союзом биатлонистов России. На данный момент лучший биатлонист страны Александр Логинов этот контракт подписывать отказывается, а ряд его партнёров, уже поставивших свои подписи, может разорвать соглашение.

Чем они всё-таки недовольны? И к чему вся эта история может привести?

Камни преткновения

Напомним главное.

Идея регламентировать отношения между спортсменами и Союзом биатлонистов России назревала давно, но с приходом на пост главы федерации Владимира Драчёва и при поддержке влиятельного члена правления СБР, бывшего губернатора Тюменской области, а ныне министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева её наконец-то решили реализовать.

В женской команде контракты подписали все. В мужской — все, кроме Логинова, который в прошлом сезоне стал вторым в общем зачёте Кубка мира.

Есть информация, что Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков, уже поставившие свои подписи, недовольны условиями контракта и могут попытаться его расторгнуть до начала сезона.

В середине лета спортсмены отправили руководству СБР коллективное письмо, в котором описали суть своих претензий. Главные пожелания — обеспечить спортсменам должный уровень подготовки к участию в международных спортивных соревнованиях, регламентировать порядок выплат призовых и урегулировать взаимоотношения со спонсорами.

Последний пункт — самый важный. Если говорить проще, СБР отдаёт лучшие места на экипировке спортсменов своим спонсорам, а не личным спонсорам биатлонистов, и требует согласования личных спонсорских контрактов. Сами биатлонисты не горят желанием попадать в столь жёсткие условия и взамен требуют хотя бы фиксированную сумму выплат от спонсоров СБР.

Пока переговоры между спортсменами и федерацией не приводят ни к чему. Обе стороны настаивают на своём. Спортсмены не хотят подписывать контракт, а СБР грозит не допустить тех, кто не подписал соглашение к международным соревнованиям. И кто же прав?

Представить сборную без лидеров невозможно

Двукратный олимпийский чемпион и президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев считает, что ситуация до критической точки не дойдёт. «Лидеры сборной могут не поехать на этапы Кубка мира? Нет, конечно, такого не будет. Даже если сейчас об этом заходит речь, это только слова и не более. Я бы ещё понял, если бы речь шла о каком-нибудь двадцатом спортсмене в сборной. Но представить себе сборную без лидеров, и тем более без Логинова, невозможно. Если они из-за какой-то закорючки не поедут на соревнования, это будет скандал планетарного масштаба», — считает Васильев, рассматривающий ситуацию без эмоций.

И, на самом деле, несмотря на тупиковую ситуацию, с Васильевым трудно не согласиться.

Давайте представим себе, что руководство СБР пойдёт на принцип и примет крайние меры: исключит из состава сборной всю четвёрку недовольных: Логинова, Малышко, Гараничева и Бабикова. Что тогда произойдёт с национальной командой в новом сезоне?

Разумеется, сборная не рассыплется полностью — найдут, кому выходить на старт. Новым лидером национальной команды станет Матвей Елисеев или Александр Поварницын.

Можно будет даже найти свои плюсы в кардинальном изменении и омоложении состава за два года до Олимпиады.

Вот только каким будет уровень результатов? И сможет ли Союз биатлонистов России выиграть что-то от своей принципиальности? Если просто считать деньги — нет. Сборная страны без лидеров не будет способна бороться за высокие места ни в личных гонках, ни в эстафетах. А нет результатов — нет и солидных призовых, часть которых всегда достаётся федерации.

Кстати, о спонсорах. Если россияне перестанут бороться в гонках за высокие места, их просто перестанут показывать в трансляциях. Сначала операторы, конечно, будут ловить наших ребят в объективы по инерции. Но со временем это будет происходить всё реже и реже. И тогда сами спонсоры, которым отведены лучшие слоты на экипировке, могут задаться вопросом: а зачем всё это нужно, если аудитория не видит спортсменов, экипировку и, соответственно, рекламу?

О зрителях можно и не говорить. Российский спорт практически не зависит от того, есть у него аудитория или нет, но болельщикам, конечно, тоже будет очень неприятно.

Исключение одного только Логинова даст схожий эффект, пусть и не столь катастрофичный.

Так что максимально жёсткая позиция СБР вряд ли способна привести к каким-то положительным эффектам. Да, можно показать, кто тут босс, но при этом разрушить сборную. Кому это надо?

В сложившейся ситуации спортсменам и федерации, безусловно, придётся идти на компромисс. Это уже не спорт, а бизнес. И от резких решений проиграют обе стороны — и спортсмены, и федерация. Хочется верить, что и те, и другие это понимают. Или поймут в ближайшее время.

Жаль, что начинать жизненно важный поиск совместного решения пока никто не хочет.