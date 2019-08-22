«Скандал планетарного масштаба». Сборная по биатлону на грани распада?
Лидер сборной России всё ещё не подписал контракт с федерацией, и его грозят не пустить на Кубок мира. Кому тогда будет интересен биатлон?
Лидер сборной России всё ещё не подписал контракт с федерацией, и его грозят не пустить на Кубок мира. Кому тогда будет интересен биатлон?
Российский биатлон в преддверии старта нового зимнего сезона может оказаться в патовой ситуации. Всё
Чем они
Напомним главное.
Идея регламентировать отношения между спортсменами и Союзом биатлонистов России назревала давно, но с приходом на пост главы федерации Владимира Драчёва и при поддержке влиятельного члена правления СБР, бывшего губернатора Тюменской области, а ныне министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева её
Есть информация, что Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков, уже поставившие свои подписи, недовольны условиями контракта и могут попытаться его расторгнуть до начала сезона.
В середине лета спортсмены отправили руководству СБР коллективное письмо, в котором описали суть своих претензий. Главные пожелания — обеспечить спортсменам должный уровень подготовки к участию в международных спортивных соревнованиях, регламентировать порядок выплат призовых и урегулировать взаимоотношения со спонсорами.
Последний пункт — самый важный. Если говорить проще, СБР отдаёт лучшие места на экипировке спортсменов своим спонсорам, а не личным спонсорам биатлонистов, и требует согласования личных спонсорских контрактов. Сами биатлонисты не горят желанием попадать в столь жёсткие условия и взамен требуют хотя бы фиксированную сумму выплат от спонсоров СБР.
Пока переговоры между спортсменами и федерацией не приводят ни к чему. Обе стороны настаивают на своём. Спортсмены не хотят подписывать контракт, а СБР грозит не допустить тех, кто не подписал соглашение к международным соревнованиям. И кто же прав?
Двукратный олимпийский чемпион и президент федерации биатлона
И, на самом деле, несмотря на тупиковую ситуацию, с Васильевым трудно не согласиться.
Давайте представим себе, что руководство СБР пойдёт на принцип и примет крайние меры: исключит из состава сборной всю четвёрку недовольных: Логинова, Малышко, Гараничева и Бабикова. Что тогда произойдёт с национальной командой в новом сезоне?
Можно будет даже найти свои плюсы в кардинальном изменении и омоложении состава за два года до Олимпиады.
Вот только каким будет уровень результатов? И сможет ли Союз биатлонистов России выиграть
Кстати, о спонсорах. Если россияне перестанут бороться в гонках за высокие места, их просто перестанут показывать в трансляциях. Сначала операторы, конечно, будут ловить наших ребят в объективы по инерции. Но со временем это будет происходить всё реже и реже. И тогда сами спонсоры, которым отведены лучшие слоты на экипировке, могут задаться вопросом: а зачем всё это нужно, если аудитория не видит спортсменов, экипировку и, соответственно, рекламу?
О зрителях можно и не говорить. Российский спорт практически не зависит от того, есть у него аудитория или нет, но болельщикам, конечно, тоже будет очень неприятно.
Исключение одного только Логинова даст схожий эффект, пусть и не столь катастрофичный.
Так что максимально жёсткая позиция СБР вряд ли способна привести к
В сложившейся ситуации спортсменам и федерации, безусловно, придётся идти на компромисс. Это уже не спорт, а бизнес. И от резких решений проиграют обе стороны — и спортсмены, и федерация. Хочется верить, что и те, и другие это понимают. Или поймут в ближайшее время.
Жаль, что начинать жизненно важный поиск совместного решения пока никто не хочет.
Михаил Чесалин