Миронова с промахом выиграла бронзу на Кубке мира. Это первый за три года женский подиум в спринте
От такого мы отвыкли.
От такого мы отвыкли.
Эстерсунд был первым и последним этапом, где наши женщины выступали в расширенном составе (там была личная квота у Сливко). Теперь их осталось пятеро: Екатерина
Да, после новогодних праздников в команде могут появиться новички, а пока набирать очки для Кубка наций предстоит тем, кто есть. И спринт в Хохфильцене тоже считается. Тем более что начали девушки хорошо и сейчас входят в топ-5 зачета.
Но дальше без сюрпризов: пресловутая стойка ее снова подвела.
Но расстроиться никто не успел. Миронова убедительно разогналась и ушла лидером. Причем даже Маркета Давидова проиграла россиянке 2,2 секунды. А там еще и Доротея Вирер с Лизой Витоцци промазали.
В ожидании на рубеже Мироновой неплохо начала Куклина. А потом пальнула мимо трижды подряд и закрыла для себя дорогу к приличным местам. Но это никак не касалось Светы. Последний выстрел не получился, но даже после штрафного круга она везла 8,5 секунд Семеренко. Попади — была бы победа.
А так ей серьезно мешали Вирер и Ингрид Ландмарк Тандревольд. Итальянка прошла последний круг очень здорово и на финише привезла россиянке 18 секунд. Хотя у Доро тоже имелся промах. Не слишком скоростная норвежка Вирер проиграла, а вот 12 секунд у Мироновой все же выиграла. Финальный круг россиянке не удался.
На этом посягательства на первый подиум Мироновой на Кубке мира не закончились. После стойки Паулина Фиалкова проигрывала ей только 6 секунд, да и с каждой отсечкой отыгрывала. Но все же сил у словачки на бурный финиш не осталось. 3,8 секунды, и эта бронза наша.
Остальным похвастаться нечем. Хотя Резцова с промахом реально мощно себя показала, особенно на фоне результатов Эстерсунда, — 19-е место.
И уже известен состав на завтрашнюю эстафету. Только с расстановкой тренеры еще не разобрались. Но будет
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Доротея Вирер
|Италия
|21.26,5
|2
|Ингрид Таннреволь
|Норвегия
|+05,9
|3
|Светлана Миронова
|Россия
|+18,3
|4
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+22,1
|5
|Ханна Эберг
|Швеция
|+24,3
|6
|Луция Харватова
|Чехия
|+29,3
|7
|Марта Ольсбу Ройселанн
|Норвегия
|+32,4
|8
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+33,7
|9
|Валентина Семеренко
|Украина
|+34,7
|10
|Анаис Бескон
|Франция
|+38,2