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15:33 (мск), источник: Sport24

Миронова с промахом выиграла бронзу на Кубке мира. Это первый за три года женский подиум в спринте

От такого мы отвыкли.

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Эстерсунд был первым и последним этапом, где наши женщины выступали в расширенном составе (там была личная квота у Сливко). Теперь их осталось пятеро: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Тамара Воронина и Кристина Резцова.

Да, после новогодних праздников в команде могут появиться новички, а пока набирать очки для Кубка наций предстоит тем, кто есть. И спринт в Хохфильцене тоже считается. Тем более что начали девушки хорошо и сейчас входят в топ-5 зачета.

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Юрлова-Перхт начала гонку не быстро (так и нужно в Хохфильцене, высота коварная), но отставание ликвидировала на стрельбище. Ее лежка все еще очень хороша. К отметке в 3 километра испарились и 3,6 секунды проигрыша Валентине Семеренко. И учитывая, что Марте Улсбю Ройселанн промазала, то у Кати были неплохие шансы на высокое место.

Но дальше без сюрпризов: пресловутая стойка ее снова подвела. Юрлова-Перхт пережидала ветер, старалась обрабатывать каждый выстрел, но все равно не закрыла две мишени.

Но расстроиться никто не успел. Миронова убедительно разогналась и ушла лидером. Причем даже Маркета Давидова проиграла россиянке 2,2 секунды. А там еще и Доротея Вирер с Лизой Витоцци промазали.

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В ожидании на рубеже Мироновой неплохо начала Куклина. А потом пальнула мимо трижды подряд и закрыла для себя дорогу к приличным местам. Но это никак не касалось Светы. Последний выстрел не получился, но даже после штрафного круга она везла 8,5 секунд Семеренко. Попади — была бы победа.

А так ей серьезно мешали Вирер и Ингрид Ландмарк Тандревольд. Итальянка прошла последний круг очень здорово и на финише привезла россиянке 18 секунд. Хотя у Доро тоже имелся промах. Не слишком скоростная норвежка Вирер проиграла, а вот 12 секунд у Мироновой все же выиграла. Финальный круг россиянке не удался.

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На этом посягательства на первый подиум Мироновой на Кубке мира не закончились. После стойки Паулина Фиалкова проигрывала ей только 6 секунд, да и с каждой отсечкой отыгрывала. Но все же сил у словачки на бурный финиш не осталось. 3,8 секунды, и эта бронза наша.

Остальным похвастаться нечем. Хотя Резцова с промахом реально мощно себя показала, особенно на фоне результатов Эстерсунда, — 19-е место. Юрлова-Перхт — 26-я. Воронина чудом попала в пасьют — 60-я, а Куклина там не выступит — 69-я.

И уже известен состав на завтрашнюю эстафету. Только с расстановкой тренеры еще не разобрались. Но будет что-то вроде такого — Юрлова-Перхт, Резцова, Миронова, Куклина.

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13.12.2019 13:30Хохфильцен (Австрия)Спринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Доротея ВирерИталияИталия21.26,5
2Ингрид ТаннревольНорвегияНорвегия+05,9
3Светлана МироноваРоссияРоссия+18,3
4Паулина ФиалковаСловакияСловакия+22,1
5Ханна ЭбергШвецияШвеция+24,3
6Луция ХарватоваЧехияЧехия+29,3
7Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия+32,4
8Тирил ЭкхоффНорвегияНорвегия+33,7
9Валентина СемеренкоУкраинаУкраина+34,7
10Анаис БесконФранцияФранция+38,2
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